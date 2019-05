Fig modifica la politica di crowdfunding | il primo titolo a far da cavia sarà Vagrus

eurogamer

(Di giovedì 9 maggio 2019) Fig, la piattaforma dilanciata nel 2015, sta perre la propriaper quanto riguarda il finanziamento.Ora, invece di campagne eliminate se non andate a buon fine, consentirà campagne a "tempo indeterminato". Come riporta Polygon, ilad utilizzare il nuovo programma Open Access è un gioco di ruolo a turni chiamato- The Riven Realms.Open Access è attualmente in beta e si basa sul pubblicare giochi ad "Accesso Anticipato", seguendo la scia di Steam. Nel caso del gioco indie che sta per fare da, gli sviluppatori pubblicheranno ogni tot un nuovo aggiornamento precedentemente pianificato attraverso una roadmap. Questa funzionalità è già stata utilizzata in giochi come Minecraft o DayZ che hanno dato il via ad una generazione di titoli ad accesso anticipato.Leggi altro...