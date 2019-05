FIBA 3×3 World Cup 2019 – Le prime tre al Preolimpico | l’Italia femminile nel Girone D

sportfair

(Di giovedì 9 maggio 2019)3×3Cup. Letre al. La Nazionale3×3 nelD con Nuova Zelanda, Ucraina, Russia e Indonesia Nuova Zelanda, Ucraina, Russia e Indonesia sono le squadre avversarie della Nazionale 3×3 Openalla prossima edizione della3×3Cup, il campionato del Mondo, che si terrà ad Amsterdam dal 18 al 23 giugno. L’Italia vi partecipa da Campione in carica. La3×3Cupè la prima edizione del campionato del mondo 3×3 anche in chiave olimpica. Letre squadre accederanno direttamente ad uno dei gironi di Qualificazione Olimpica che si terranno nel maggio 2020 “Undecisamente impegnativo e tosto -osserva Angela Adamoli, allenatore della Nazionale 3×3 Open- tutte le partite saranno tiratissime anche perché la Russia è la squadra Vicecampione del ...

BasketItalyit : FIBA 3×3 World Cup 2019. Il girone e le partite dell’Italia 3×3 Open Femminile - SportandoIT : FIBA 3×3 World Cup 2019. Il girone e le partite dell’Italia 3×3 Open Femminile - Lopinionista : Campionati 3 contro 3 FIBA: le formazioni Under 16 e Under 18 della Grissin Bon qualificate per la fase regionale… -