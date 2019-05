Festival della Comunicazione di Camogli 2019 | fra incontri e Civiltà

Food&Science Festival : a Mantova si riflette sul presente e il futuro della scienza che incontra il cibo : “Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali cresceranno. Forse lo faranno tutti”. La celebre massima di Albert Einstein racconta la speranza che sta alla base del tema scelto per la terza edizione del Food&Science Festival, a Mantova dal 17 al 19 maggio: far germogliare idee e riflessioni per contribuire alla crescita sociale del nostro Paese. Partecipando agli oltre 200 eventi tra conferenze, mostre, laboratori e ...

NY Canta - in corso le selezioni per il Festival della Musica Italiana di New York : ... Beppe Stanco, autore, produttore e già Direttore Musicale del Premio Lunezia e Jonathan Cilia Faro, noto tenore italo-americano, come comitato artistico per l' Italia e il mondo. Le categorie che ...

Amanda Knox torna in Italia per partecipare al Festival della Giustizia penale : “È un’icona del processo mass-mediatico” : Amanda Knox torna in Italia per la prima volta dopo la sua scarcerazione, quasi otto anni dopo essere stata assolta dalla Corte d’assise d’appello di Perugia dall’accusa di avere partecipato all’omicidio, compiuto sempre nel capoluogo umbro, di Meredith Kercher e scarcerata dopo avere passato poco meno di quattro anni in cella. Una decisione confermata poi anche dalla Cassazione, che la riconobbe definitivamente innocente. La ragazza sarà ospite ...

Amanda Knox in Italia al Festival della giustizia : Francesca Bernasconi Parteciperà al Festival della giustizia penale di Modena, dove si parlerà di errori giudiziari e processo mediatico Amanda Knox torna in Italia. Per la prima volta dalla sua scarcerazione, seguita all'assoluzione della Corte di Cassazione, la studentessa americana, accusata della morte di Meredith Kercher, torna in Italia, per partecipare al Festival della giustizia penale. La manifestazione si terrà il 14 e il ...

Amanda Knox torna in Italia - sarà ospite del Festival della giustizia penale : ROMA - sarà a Modena alla prima edizione del Festival della giustizia penale. Amanda Knox torna in Italia quasi otto anni dopo essere stata assolta dalla Corte d'assise d'appello di Perugia dall'...

Amanda Knox torna in Italia - sarà ospite del Festival della giustizia penale : sarà la protagonista dell'incontro "Il processo penale mediatico". E lei commenta in un tweet: "Onorata di essere qui". L'organizzatore dell'evento: "E' un'icona del processo mass-mediatico"

Amanda Knox tornerà in Italia per partecipare al Festival della giustizia penale a Modena : Amanda Knox tornerà presto in Italia: la giovane americana assolta definitivamente dall’accusa di omicidio di Meredith Kercher avrebbe accettato l'invito a partecipare alla prima edizione del Festival della giustizia penale in programma a Modena dal 13 al 15 giugno. Parteciperà a un incontro sul tema “Il processo penale mediatico”.Continua a leggere

Amanda Knox torna in Italia al Festival della giustizia penale : Amanda Knox torna in Italia al Festival della giustizia penale La giovane americana condannata e poi assolta in via definitiva per l'omicidio di Meredith Kercher sarà a Modena per la manifestazione organizzata dalla Camera penale della città emiliana e dall’Italy Innocence Project. "Sono onorata dell'invito", ha ...

Amanda Knox torna in Italia al Festival della giustizia penale - : La giovane americana condannata e poi assolta in via definitiva per l'omicidio di Meredith Kercher sarà a Modena per la manifestazione organizzata dalla Camera penale della città emiliana e dall'Italy ...

Maserati al Motor Valley Fest 2019 : dove - quando e tutti i dettagli sul primo Festival della ‘Terra dei motori’ : Maserati partecipa alla prima edizione del Motor Valley Fest, il Festival diffuso della “Terra dei Motori” dell’Emilia Romagna In programma a Modena dal 16 al 19 maggio, l’evento si svolgerà tra la storica sede Maserati in Viale Ciro Menotti, l’Autodromo di Marzaglia e, in maniera diffusa, su tutto il territorio cittadino. Per questa prima importante edizione di Motor Valley Fest, Maserati, presente nella città di Modena ...

Festival della tv di MONTECARLO 2019 : prime news sugli ospiti : Grande attesa per la nuova edizione del Festival della Tv di MONTECARLO, dal 14 al 18 giugno 2019. La celebre kermesse ospiterà Sharon Case e Camlym Grimes, star di Febbre d’Amore, la soap più vista negli Stati Uniti da oltre 30 anni (è giunta al 46° anno di programmazione) nonché cugina di Beautiful, firmata dagli stessi produttori. E proprio della saga dei Forrester, peraltro, sarà presente una nutrita rappresentanza del cast. Anche ...

Veneto - tra sabato e domenica le anteprime del Festival della bonifica (2) : (AdnKronos) - Spazio anche all’arte, con la personale di Debora Antonello, “Terre d’acqua”, presente presso Sala delle Colonne del Municipio di Portogruaro. A concludere la prima giornata, infine, il suggestivo evento “Al magico borgo di Ca’ Corniani” (Caorle): dal borgo all’idrovora con carrozze e

Veneto - tra sabato e domenica le anteprime del Festival della bonifica : Venezia, 6 mag. (AdnKronos) - Portogruaro, Caorle, Cavallino-Treporti, Fossalta di Piave, San Donà di Piave: saranno le città protagoniste dei numerosi eventi che sabato 11 e domenica 12 maggio anticiperanno la seconda edizione di TerrEvolute |Festival della bonifica, in programma dal 16 al 19 maggi

SCIENZiatE! : a Roma il Festival alla scoperta di 6 grandi scienziate della storia : DOC Educational e una cooperativa di professionisti dell'educazione che riunisce insegnanti ed altri attori del mondo della formazione di alto livello. Ha un importante storico in progetti educativi ...