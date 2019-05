FCA incontra gli ingegneri del domani con il programma “Face2Face with FCA”

sportfair

(Di giovedì 9 maggio 2019) FCA a caccia di nuovi, con la sesta edizione del “Face2FaceFCA” consente aglididi farsi conoscere dall’azienda Si è svolta oggi la sesta edizione di “Face2FaceFCA“, la manifestazione organizzata da Fiat Chrysler Automobiles con l’obiettivo di aiutare i giovaniitaliani che parteciperanno alla Formula SAE, innella seconda metà di luglio sul circuito Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari. La Formula SAE – così chiamata dal nome della società ideatrice, Society of Automotive Engineers – è una gara tra studenti universitari che, divisi in team, si impegnano a progettare, costruire e mettere in pista la propria vettura da competizione, valutata attraverso diverse prove, basate su alcuni temi come design, efficienzastica e sostenibilità dei ...

