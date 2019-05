F1 | GP Spagna 2019 | domani le prove libere 10 maggio Orari e come vederle su Sky e TV8

VIDEO Sebastian Vettel - GP Spagna 2019 : “Dentro di noi sappiamo che la Ferrari è forte” : Sebastian Vettel è apparso molto carico e deciso nella conferenza stampa del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. Il pilota della Ferrari ha lanciato la sfida alle Mercedes, che hanno dominato questa prima parte della stagione, ed è sicuro che gli aggiornamenti portati a Barcellona porteranno la Rossa a lottare per la vittoria e soprattutto a salire sul gradino più alto del podio. VIDEO Sebastian Vettel CONFERENZA STAMPA GP Spagna ...

Calcio - Europei Under17 2019 : Italia-Spagna - gli azzurrini di Carmine Nunziata a caccia del primato del gruppo D : Torna in scena, domani alle ore 20 all’UCD Bowl di Dublino, la Nazionale italiana Under17 di Calcio di Carmine Nunziata, impegnata nella fase finale degli Europei 2019 di categoria. Gli azzurrini, dopo aver sconfitto la Germania e l’Austria, hanno messo in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale ma sul rettangolo verde irlandese si giocheranno le loro chance di primato del girone D contro la Spagna. Un match non facile ...

Carlos Sainz F1 - GP Spagna 2019 : “Amo correre qui per i fan - Barcellona merita di restare e rappresentare la F1” : Non è stato un avvio di stagione quello 2019 facile per Carlos Sainz jr. che arriva al GP di Spagna con soli 6 punti nel Mondiale, la metà di quelli conquistati dal compagno rookie Lando Norris. Il madrileno, chiamato quest’anno al complicato ruolo di sostituire Fernando Alonso alla McLaren, può però essere soddisfatto della recente buona prova di Baku dove ha chiuso per la prima volta a punti, in settima posizione, ed è determinato a ...

George Russell F1 - GP Spagna 2019 : “Non voglio più lottare per la diciannovesima posizione - ma siamo ancora indietro in tutto” : Il weekend del Gran Premio di Spagna 2019, quinta prova stagionale del Mondiale Formula 1, si è aperto quest’oggi con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì. Il rookie britannico George Russell si appresta ad affrontare la quinta gara della carriera nella massima serie dell’automobilismo con l’obiettivo di accumulare esperienza e di continuare il processo di sviluppo di una Williams fin qui disastrosa. Fino a questo ...

Valtteri Bottas F1 - GP Spagna 2019 : “Sono migliorato grazie al lavoro. A livello di prestazioni la Ferrari è vicina” : Se qualcuno si fosse aspettato Valtteri Bottas in vetta al Mondiale 2019 di Formula Uno avrebbe mentito spudoratamente. E, invece, è la realtà di questo campionato, dai forti tratti argentati della Mercedes. Le quattro doppiette della scuderia di Brackley hanno permesso al finlandese, vincitore in Australia e in Azerbaijan, e al britannico Lewis Hamilton di dominare la scena nella classifica dei piloti. Solo un punto separa i due (87 vs 86) e ...

Sebastian Vettel F1 - GP Spagna 2019 : “Siamo fiduciosi per i nuovi aggiornamenti - ma il tempo stringe e dobbiamo vincere” : Sebastian Vettel è apparso molto deciso nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. Il portacolori della Ferrari è consapevole che la scuderia abbia portato per l’appuntamento catalano diverse novità importanti (a livello di motore e pacchetto aerodinamico) per tentare di interrompere il dominio delle Mercedes. Dopo quattro doppiette delle Frecce ...

Pierre Gasly F1 - GP Spagna 2019 : “Vedo dei progressi sulla Red Bull - sono sempre più a mio agio” : Pierre Gasly cercherà di essere protagonista nel GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend a Barcellona. Il pilota della Red Bull ha incominciato la stagione in maniera deludente e al momento ha racimolato soltanto 13 punti, il suo migliore risultato è il sesto posto ottenuto nel GP di Cina e ora ha bisogno di invertire la rotta al Montmelò anche perché il compagno di squadra Max Verstappen si sta ben ...

F1 - GP Spagna 2019 : prove libere. Programma - orari e tv : Domani (venerdì 10 maggio) si comincia. Le prove libere del GP di Spagna 2019, quinto round del Mondiale di F1, caratterizzeranno il day-1 iberico e i team saranno impegnati a definire assetti e messa a punto sul circuito del Montmeló. La Ferrari va a caccia di risposte importanti. Dopo le quattro doppiette della Mercedes, il Cavallino Rampante deve trovare la quadra su una pista che nei test pre-stagionali aveva un po’ illuso tutti. Il ...

GP Spagna 2019 : gli orari del weekend in TV : Prende il via il GP di Spagna, quinto round del Mondiale 2019, in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) da giovedì 9 a domenica 12 maggio. Occhhi puntati sulla Ferrari che arriva al Montmelò con aggiornamenti aerodinamici, power unit e sospensione anteriore nuove per cercare di rifarsi sul dominio Mercedes. In Spagna torna […] L'articolo GP Spagna 2019: gli orari del weekend in TV sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

F1 - GP Spagna 2019 : la Ferrari deve vincere - Sebastian Vettel vuole sfatare il tabù al Montmeló con la Rossa : “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta“. Una frase che riecheggia in un campo da calcio, noto agli appassionati e ai tifosi di una compagine con strisce bianche e nere. In questo caso, però, parliamo di macchine, parliamo di Formula Uno. Nel prossimo weekend, al Montmeló (Spagna), la Ferrari non ha scelta, deve imporsi. Sul circuito catalano, conosciuto a menadito dai team perché sede dei test pre-stagionali, la ...

F1 Gp Spagna 2019 - orari tv - diretta Sky e differita tv8 - : orari F1 Sky e Tv8 Tutti i live, al solito, sono disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 HD , canale 207 del satellite,, mentre l'offerta di Tv8 , in chiaro sul canale 8 del digitale,, ...

F1 in tv - come vedere il GP di Spagna 2019 : palinsesto Sky e TV8. Orari - programma - dirette e differite : In questo weekend (10-12 maggio) il Circus del Mondiale 2019 di Formula Uno prenderà il via. Sul circuito del Montmeló (Spagna) andrà in scena il quinto round iridato e la domanda è la seguente: saprà riscattarsi la Ferrari? Un quesito che non è nuovo in quest’annata, fino ad ora avara di soddisfazioni per la scuderia di Maranello. Le quattro doppiette nei primi quattro GP del campionato della Mercedes, cosa che non si era mai vista, è ...

F1 - GP Spagna 2019 : Valtteri Bottas sogna di emulare Nico Rosberg. Lewis Hamilton non può abbassare la guardia : Il Mondiale Formula 1 2019 è cominciato senz’ombra di dubbio nel segno di una Mercedes dominante, capace di stabilire la miglior partenza di sempre per un team con quattro doppiette consecutive nei primi quattro appuntamenti della stagione. La scuderia di Stoccarda, reduce da cinque stagioni trionfali in cui ha ottenuto l‘en plein di titoli piloti e costruttori, è riuscita ancora una volta a presentarsi ai blocchi di partenza del ...