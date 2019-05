ExoMars | il mini-laboratorio per cercare la vita su Marte è pronto

wired

(Di giovedì 9 maggio 2019) (immagine: Esa) Un altro tassello della missione russo-europea2020 sta per andare a posto. Esa e Thales Alenia Space hanno fatto sapere che anche l’Analytical Laboratory Drawer (Ald), ilper le analisi del suolo marziano, èe può unirsi al rover Rosalind Franklin, in vista del lancio atteso per l’anno prossimo. Uninatura Perché possa adempiere al compito per cui è stato creato – girare in lungo e in largoanalizzandone il terreno, anche in profondità alla ricerca di tracce dipresente o passata – il rover Rosalind Franklin ha bisogno di un equipaggiamento scientifico di prim’ordine. https://www.youtube.com/watch?v=u6Gc0nvN9xs L’Ald contiene un set di quattro complessi meccanismi (realizzati dalla Ohb di Monaco di Baviera) che hanno il compito di prelevare e preparare i campioni di suolo marziano. Come in ...

