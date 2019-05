Europee | la stoccata di Emma Bonino al governo | “I vicepremier sono due scamorze

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) “Disegnare l’Europa dei prossimi 70 anni, più forte, possiamo farlo solo noi, che abbiamo coscienza della strada percorsa fin qua. Cambiare e andare avanti si può”. Lo ha detto, durante un evento a Roma a sostegno della propria candidatura alla presidenza della Commissione europea. “Lo dobbiamo fare – ha spiegato – ecco perché mirimessa in gioco, perché ho accettato la proposta di essere fra i candidati per la presidenza della commissione europea”. “Abbiamo chiesto gli Stati Uniti d’Europa – ha aggiunto – che abbiano una politica comune dei flussi migratori, un sistema di asilo comune per la protezione delle persone, una politica estera comune”. L'articolo, ladial: “Idue, inadeguati e arroganti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

