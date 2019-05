Europee | da Trenitalia ad Alitalia | sconti agli elettori fuori sede su treni | aerei e

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019), traghetti escontati per iche tornano a casa per votare. L’appuntamento è quello delledel 26 maggio, stesso giorno in cui si voterà in oltre 3800 comuni italiani e per il rinnovo del consiglio regionale del Piemonte e del suo presidente. Guardando ai, l’agevolazione “Viaggi degliprevededel 70% sulle Frecce e del 60% suiregionali, in Standard o seconda classe.”Il viaggio di andata – si legge sul sito – non può essere effettuato prima del 17 maggio 2019 e quello di ritorno non oltre il 5 giugno 2019. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci è previsto domenica 9 giugno 2019. In questo caso il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 31 maggio 2019 e quello di ritorno non oltre il 19 giugno 2019“. Lo sconto però è possibile ottenerlo ...

TutteLeNotizie : Europee, tutti gli sconti dai treni agli aerei per gli elettori fuori sede: le agevolazioni… - nutrizionistarm : RT @vologratis: #ElezioniEuropee2019: sconti e tariffe agevolate Alitalia, Trenitalia e Italo per raggiungere il proprio Comune di residenz… - Telenord : Elezioni europee, arrivano le tariffe agevolate di Trenitalia -