ESCLUSIVA On. Nevi - FI - : "L'Europa e l'Italia siano più competitive rispetto alle sfida globale che ci pongono economia come Cina - Stati Uniti e India" : ... solidarietà, rispetto per l'economia di mercato, attenzione ai diritti civili, lotta al terrorismo. Non possiamo dimenticare la nostra storica alleanza con gli Stati Uniti d'America a cui siamo ...