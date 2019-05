Erica e Gaetano bacio al Gf | ma lui spiazza tutti | “C’è un problema”

Grande Fratello : scatta la passione tra Erica Piamonte e Gaetano Arena - la confessione della gieffina : I due gieffini si baciano, poi il ragazzo confessa: "Ha un potenziale molto alto ma il suo atteggiamento rovina tutto".

Grande Fratello : Erica e Gaetano si baciano - ma lui la "tradisce" poco dopo : Subito dopo il ragazzo si mostra perplesso: "Potrebbe essere la più bella ma il suo atteggiamento rovina tutto"

Grande Fratello 2019/ Erica cotta di Gaetano? "Non ci sto capendo niente - mi piace!" : Nella Casa del Grande Fratello 2019 sta per nascere una nuova coppia? Aria di flirt tra Erica e Gaetano, ecco le ultime notizie.

Gf - Erica e Gaetano bel gesto : “Impariamo a stare zitti” : Grande Fratello gossip, Erica e Gaetano sempre più vicini: ecco cosa sta accadendo Si è verificato un importante sviluppo nella relazione di Erica e Gaetano del Grande Fratello 2019. Ora non si scherza più: hanno deciso di fare dei passi insieme. Erica non ha nessuna intenzione di costruire una storia superficiale e ha detto chiaro […] L'articolo Gf, Erica e Gaetano bel gesto: “Impariamo a stare zitti” proviene da Gossip e Tv.

GF 16 - Erica parla con Gianmarco sui baci con Gaetano : 'Mi ha sbaciucchiato stanotte' : L'avvicinamento tra Erica Piamonte e Gaetano Arena nella Casa del Grande Fratello, si fa sempre più concreto. La ragazza, infatti, ha raccontato a Gianmarco Onestini che tra lei e il compagno d'avventura ci sono stati dei baci a stampo la notte scorsa, e che lui sarebbe andato anche oltre se non l'avesse fermato. Il modello sembra aver preso il posto di Gennaro Lillio nel cuore della bella toscana, e chissà che non siano proprio questi due ...

Erica e Gaetano - notte di provocazioni al Grande Fratello : “Aspettatevi di tutto” : Gaetano Arena ed Erica Piamonte, al Gf 2019 i gieffini sempre più vicini notte di provocazioni al Grande Fratello tra Erica Piamonte e Gaetano Arena. Non sappiamo come si evolveranno le cose tra i due concorrenti ma pare che la situazione sia destinata ad evolversi parecchio, visto che lui non è certo uno che se […] L'articolo Erica e Gaetano, notte di provocazioni al Grande Fratello: “Aspettatevi di tutto” proviene da Gossip e ...

Grande Fratello - è amore tra Erica e Gaetano? : Se son rose fioriranno, e al momento pare proprio siano lì lì per germogliare. Nella casa del Grande Fratello pare stia nascendo un nuovo amore, quello tra Erica e Gaetano che, negli ultimi giorni, si son visti sempre più vicini. La ragazza scherza spesso con il modello, che non disdegna affatto la bella fiorentina, e i sorrisi corrono - le voci pure.Ad accorgersi di questa nuova attrazione fatale in casa anche Gianmarco, al quale però ...

GAETANO ARENA LASCIA IL GRANDE FRATELLO 16?/ Amore in corso con Erica : Perché GAETANO ARENA vuole LASCIAre la casa del GRANDE FRATELLO 16? Il collaboratore di Fabrizio Corona sta valutando la possibilità di abbandonare il gioco

Grande Fratello - Gaetano gioca con Erica : “Non sono una zerbina!” : News Erica e Gaetano Gf: la tattica del ragazzo ideata con Kikò C’è attrazione reciproca fra Erica e Gaetano del Grande Fratello. Ma il ragazzo ha deciso di giocare. Consigliato da Kikò Nalli – il suo fido compagno d’avventura – ha deciso di mettere in atto un piano per poter far cadere ai suoi piedi […] L'articolo Grande Fratello, Gaetano gioca con Erica: “Non sono una zerbina!” proviene da Gossip e Tv.

GF16 - Gaetano : “Non ci provo con Erica - faccio solo il cretino…” : Grande Fratello, Gaetano parla del suo rapporto con Erica Mancano poche ore alla nuova diretta del GF 16 e, nonostante stasera ci siano numerose cose di cui parlare, gli animi non sembrano affatto placarsi. Qualche ore fa, Erica Piamonteha confessato a Gaetano Arena, il bel tenebroso che prometteva di fare strage di cuori all’interno della casa più spiata d’Italia, … Continue reading GF16, Gaetano: “Non ci provo con Erica, faccio ...

GF 16 - Gaetano ci prova con Erica? Lui replica : “Io faccio solo…” : Gaetano Arena ci prova con Erica Piamonte al Grande Fratello? Mancano poche ore alla nuova diretta del GF 16 e, nonostante stasera ci siano numerose cose di cui parlare, gli animi non sembrano affatto placarsi. Qualche ore fa, Erica Piamonte ha confessato a Gaetano Arena, il bel tenebroso che prometteva di fare strage di cuori all’interno della casa più spiata d’Italia, di pensare che da qualche tempo lui ci stesse provando con ...