huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019) “Eri miae mi haiper una dose”, dice la vittima alla sua presunta aguzzina, che sembrerebbe aver offerto l’quindicenne come merce sessuale in cambio di droga. Il fatto è accaduto a, dove un’adolescente sarebbe stata trattata come prodotto di scambio da una donna 31enne, che riteneva essere una sorta di sorella più grande. La vicenda è stata riportata qualche giorno fa dal Corriere della Sera, che oggi pubblica le intercettazioni delle comunicazioni avvenute tra i protagonisti della vicenda.“Vogliono denunciarci perché era minorenne”. È un passo della chat, intercettata dai carabinieri, tra la vicentina Elisa Faggion e il suo amante, il marocchino Nadir El Fattach, arrestati nei giorni scorsi assieme a un altro straniero, Zahir Es Sadouki, con l’accusa di aver violentato ...

CirianiCarlo : RT @HuffPostItalia: “Eri mia amica e mi hai venduta per la coca'. La 15enne stuprata a Vicenza - MarcoMarrocco : RT @HuffPostItalia: “Eri mia amica e mi hai venduta per la coca'. La 15enne stuprata a Vicenza - HuffPostItalia : “Eri mia amica e mi hai venduta per la coca'. La 15enne stuprata a Vicenza -