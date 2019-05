EPIC GAMES | FORTNITE SEASON 9 Video trailer | tutte le novità del gioco

Mike Bithell presenta John Wick Hex - una nuova esclusiva EPIC GAMES Store : Il creatore di Thomas Was Alone Mike Bithell ha recentemente annunciato John Wick Hex, si tratta di un action strategico che porterà sui nostri schermi le avventure del letale killer John Wick (Keanu Reeves). Il gioco sarà inizialmente disponibile in esclusiva Epic Games Store ma arriverà anche su console in un secondo momento.Come riporta Variety, il gioco potrà contare su una trama originale e sulle voci degli attori Ian McShane e Lance ...

Tim Sweeney dice la sua riguardo il review bombing dei giochi esclusivi presenti nell'EPIC GAMES Store : E' ormai assodato che molti giocatori non vedono di buon occhio le esclusive per quanto riguarda la versione PC dei giochi. Nonostante su console da tempo siano presenti esclusive, i giocatori si stanno dimostrando molto testardi quando si tratta di accogliere cambiamenti nel settore.E' noto come alcuni utenti abbiano bombardato di recensioni negative i giochi di alcuni sviluppatori presenti su Steam, dopo aver appreso della collaborazione con ...

Tim Sweeney fa dietrofront : ora "EPIC GAMES ama Microsoft" : Probabilmente alcuni di voi ricorderanno il boss di Epic Games, Tim Sweeney, e la sua crociata contro Microsoft nel 2016. All'epoca, Sweeney aveva esortato a "combattere" contro l'ecosistema dell'Universal Windows Platform (UWP) e il suo Microsoft Store. Riteneva persino che Windows 10 stesso sarebbe stato sottoposto a patch forzate per rendere Steam, il principale concorrente dell'epoca, "progressivamente peggiorato".Quel dibattito infuriò per ...

Fortnite : EPIC GAMES svela la prima immagine dedicata alla Stagione 9 : La Stagione 9 di Fortnite è alle porte ed Epic Games ha suzzicato la curiosità dei fan pubblicando, come è già successo per le precedenti stagioni, una nuova immagine.L'ottava Stagione è stata probabilmente quella più odiata a causa delle costanti delusioni e degli errori da parte di Epic Games; tuttavia, attraverso Twitter, lo studio ha pubblicato questa immagine dedicata alla prossima Stagione, seguita da una frase che dice "Il Futuro è ...

C'è una grossa grana tra gli sviluppatori di Fortnite e la EPIC Games : Essere il numero uno sul mercato, diventare un fenomeno pop facendo innamorare milioni di persone, riuscire a tenere insieme i nuovi gamer con i professionisti, resistere alla concorrenza sempre più agguerrita. Sono alcune delle missioni che si prefissa Fortnite, il battle royale che ha rivoluzionato il gaming online, e che ne orientano ogni giorno lo sviluppo. E non si tratta di un compito facile, come hanno dimostrato alcuni eventi recenti. ...

C'è una grossa grana tra gli sviluppatori di Fortnite e la EPIC Games : Essere il numero uno sul mercato, diventare un fenomeno pop facendo innamorare milioni di persone, riuscire a tenere insieme i nuovi gamer con i professionisti, resistere alla concorrenza sempre più agguerrita. Sono alcune delle missioni che si prefissa Fortnite, il battle royale che ha rivoluzionato il gaming online, e che ne orientano ogni giorno lo sviluppo. E non si tratta di un compito facile, come hanno dimostrato alcuni eventi recenti. ...

Rocket League è stato vittima del review bombing a causa della recente acquisizione di Psyonix da parte di EPIC Games : recentemente vi abbiamo parlato dell'acquisizione di Psyonix da parte di Epic Games che con la sua dura campagna punta al dominio del mercato PC con le esclusive. Ebbene dopo alcune voci circa la volontà di Epic di rimuovere Rocket League da Steam, i giocatori hanno messo in atto una campagna di review bombing, al fine di protestare contro Epic Games.Come riporta Tech Raptor, in seguito Epic Games ha ammesso di non voler rimuovere Rocket League ...

Stories Untold sarà il prossimo titolo gratuito dell'EPIC GAMES Store : Come saprete, ogni mese Epic Games Store, il nuovo Store digitale della compagnia dietro all'Unreal Engine e Fortnite, offre due titoli per PC in regalo ogni mese.Da poche ore è disponibile gratuitamente il rompicapo World of Goo, che tra l'altro per l'occasione è stato aggiornato per supportare i PC odierni, con l'introduzione del formato 16:9 e alcune delle migliorie introdotte nelle versioni più recenti, come quella per Nintendo Switch. Se ...

EPIC GAMES acquisisce Psyonix e Rocket League potrebbe essere rimosso da Steam : Nella giornata di ieri Epic Games ha confermato l'acquisizione di Psyonix e di Rocket League, tuttavia, al momento dell'annuncio, si è creata un po' di confusione per quanto riguarda il destino del popolare gioco su Steam.Ora, grazie a Eurogamer.net, abbiamo ottenuto un importante aggiornamento. Epic, infatti, ha fatto un po' di chiarezza sull'affermazione formulata in modo confuso riguardo il futuro di Rocket League su Steam, insistendo sul ...

EPIC GAMES è stata accusata del mancato pagamento dei premi in palio ad un evento dedicato a Fortnite durante gli Australian Open di tennis : Lo scorso gennaio l'Australian Open di tennis ha ospitato un evento a tema Fortnite, con in palio un montepremi di 400.000 dollari. Dopo circa 4 mesi dall'evento, Epic Games è stata accusata di non aver pagato i vincitori.Come riporta PC GamesN, un utente conosciuto col nome di ttvLeftRightGN ha postato la sua versione lo scorso fine settimana. Secondo la sua versione, i giocatori classificati dal centesimo al ventunesimo posto avrebbero dovuto ...

EPIC GAMES è stata accusata del mancato pagamento dei premi in palio ad un evento dedicato a Fortnite - durante l'Australian Open di tennis : Lo scorso gennaio l'Australian Open di tennis ha ospitato un evento a tema Fortnite, con in palio un montepremi di 400.000 dollari. Dopo circa 4 mesi dall'evento, Epic Games è stata accusata di non aver pagato i vincitori.Come riporta PC GamesN, un utente conosciuto col nome di ttvLeftRightGN ha postato la sua versione lo scorso fine settimana. Secondo la sua versione, i giocatori classificati dal centesimo al ventunesimo posto avrebbero dovuto ...

Le vendite di World War Z su PC sono superiori alle aspettative grazie a EPIC GAMES Store : Secondo Saber Interactive, World War Z sta vendendo "ben al di sopra le aspettative" su PC grazie all'esclusività su Epic Games Store.Il gioco ha raggiunto e superato il traguardo del milione di copie vendute, con oltre un quarto di queste provenienti dallo Store di Epic. In un'intervista con VentureBeat, l'executive chief Matthew Karch ha affermato che vendite sono andate particolarmente bene all'infuori degli Stati Uniti."Complessivamente gli ...

EPIC GAMES Store rinuncerà alle esclusive se Steam concederà l'88% dei ricavi ai publisher e agli sviluppatori : Il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, di recente ha fatto delle affermazioni particolarmente interessanti in merito alla concorrenza tra Epic Games Store e Steam.Come segnala DSOGaming, su Twitter Sweeney ha dichiarato che lo Store di Epic rinuncerebbe agli accordi di pubblicazione esclusivi a patto che vengano aumentate le percentuali di guadagno di sviluppatori e publisher su Steam, concedendo almeno l'88% dei ricavi sulla vendita dei giochi. Non ...

EPIC GAMES Store rinuncerà alle esclusive se Steam concederà l'88% dei ricavi ai publisher : Il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, di recente ha fatto delle affermazioni particolarmente interessanti in merito alla concorrenza tra Epic Games Store e Steam.Come segnala DSOGaming, su Twitter Sweeney ha dichiarato che lo Store di Epic rinuncerebbe agli accordi di pubblicazione esclusivi a patto che vengano aumentate le percentuali di guadagno di sviluppatori e publisher su Steam, concedendo almeno l'88% dei ricavi sulla vendita dei giochi. Non ...