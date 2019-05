Energie rinnovabili in Italia | si torna a parlare di crescita sostenuta

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Per la prima volta dopo diversi anni sidiinper il comparto delle, soprattutto per il fotovoltaico e l’eolico. A farlo è il PNIEC, il documento programmatico che il Governo ha messo a punto, sulla scorta degli obiettivi europei, per pianificare lo sviluppo del mercato dell’energia da qui al 2030. Le installazioni annuali previste sono nell’ordine dei GW, un’unità di misura che non si vedeva da tempo, e con un andamento dinel periodo 2025-2030 decisamente superiore al passato. Ci sono quindi tutti i presupposti per brindare al futuro? Non esattamente, mette in guardia il Renewable Energy Report 2019 presentato oggi dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano. Le criticità sono molte e riguardano la reale fattibilità del piano: occorre gestire la volatilità dei prezzi attesi, lo ...

