Energia | Eni annuncia nuova scoperta nell’offshore del Ghana

Eni ed ETAP insieme per sviluppo Energia rinnovabile in Tunisia : Eni ed ETAP riconfermano il loro impegno nella decarbonizzazione del sistema energetico tunisino verso uno scenario a basse emissioni carboniche . La società del cane a sei zampe ha inaugurato il ...

Energia pulita - sostenibile e sicura : Eni ed ENEA si uniscono per la ricerca sulla fusione : Il Presidente dell’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile Federico Testa e l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato un protocollo d’intesa che apre la strada alla collaborazione nella ricerca sulla fusione a confinamento magnetico, per ottenere Energia pulita, sostenibile e sicura con il meccanismo con cui viene prodotta Energia nel Sole. In particolare, ...

Sostenibilità : in arrivo i condomìni che scambiano Energia : Il mercato immobiliare residenziale italiano punta a una rivoluzione ecosostenibile: come riportato da un articolo di Immobiliare.it, l’interscambio energetico tra diverse abitazioni potrebbe presto diventare realtà anche in Italia. A breve, infatti, il nostro Paese dovrà recepire la direttiva europea 2018/2001 che regola la materia dello scambio di energia elettrica tra privati: questa potrebbe dare maggior rilievo alla figura del “prosumer”, ...

Energia da moto ondoso : Eni - CDP - Fincantieri e Terna insieme per lo sviluppo di impianti su scala industriale : L’Amministratore Delegato di Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo, l’Amministratore Delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, l’Amministratore Delegato di Terna, Luigi Ferraris e l’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi hanno firmato oggi, nella sede Eni all’EUR di Roma, un accordo non vincolante per lo sviluppo e la realizzazione su scala industriale di impianti di produzione di Energia dalle onde del mare. L’accordo ha lo scopo ...

Rifiuti - Utilitalia : il 51% di Energia proveniente da inceneritori è rinnovabile : Gli impianti di digestione anaerobica hanno prodotto 1,2 milioni di MWh e gli inceneritori 6,4 milioni di MWh, tra produzione elettrica e termica: questa energia è in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 2,8 milioni di famiglie. E’ la fotografia scattata dal ‘Rapporto sul Recupero Energetico da Rifiuti in Italia’ realizzato da Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua, ambiente ed energia) in collaborazione con Ispra e ...

Mobilità - da Energia sostenibile nuove opportunità : Guardare alle nuove forme di mobilita' e ai carburanti alternativi, per seguire la strada tracciata verso la sostenibilità. Una rotta obbligata

Eni avvia produzione Energia da moto ondoso nell'offshore di Ravenna : Installato al largo di Ravenna il primo impianto ibrido al mondo di generazione di energia elettrica da solare e moto ondoso . Eni ha installato e avviato con successo l'unità di produzione Inertial ...