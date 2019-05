Elezioni, sconto su treni Trenitalia e Italo per raggiungere i seggi (Di giovedì 9 maggio 2019) Elezioni, sconto su treni trenitalia e Italo per raggiungere i seggi Ecco le agevolazioni previste dalle due compagnie per chi torna nel proprio comune di residenza per votare il prossimo 26 maggio, in occasione della tornata elettorale con le Europee, le Regionali in Piemonte e le Amministrative in 3.800 Comuni



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 9 maggio 2019)sutalia eperEcco le agevolazioni previste dalle due compagnie per chi torna nel proprio comune di residenza per votare il prossimo 26 maggio, in occasione della tornata elettorale con le Europee, le Regionali in Piemonte e le Amministrative in 3.800 ComuniProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

pecciola : RT @pirata_21: #Elezioni, sconto su treni #Trenitalia per raggiungere i seggi. Affrettatevi se volete arrivare per le politiche del 2023. - AriannaAmbrosi0 : RT @pirata_21: #Elezioni, sconto su treni #Trenitalia per raggiungere i seggi. Affrettatevi se volete arrivare per le politiche del 2023. - lucia25968868 : RT @SkyTG24: Elezioni, sconto su treni Trenitalia e Italo per raggiungere i seggi -