Elezioni europee | offerte Trenitalia e Italo per gli elettori | sconti fino al 70%

Blastingnews

(Di giovedì 9 maggio 2019) In data 26 maggio 2019 si svolgeranno le. I cittadini saranno chiamati alle urne per rinnovare i deputati italiani del Parlamento UE. Oltre alle consultazioni per la scelta dei 76 europarlamentari, si eleggerà il sindaco in oltre 3.800 comuni italiani nella stessa giornata. In occasione della tornata elettorale,hanno proposto agevolazioni per chi andrà a votare. Si potrà usufruire dial 70% per viaggiare verso il proprio comune di residenza., sconto del 70% sulle Frecceprevede una riduzione del 70% sui viaggi di andata e ritorno in occasione delle prossimeo amministrative. Lo sconto è valido per viaggiare in 2ª classe su tutti i treni del servizio nazionale (Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte), nonché per il servizio Standard sui treni Frecciarossa. Mentre, per chi sceglie i ...

Agenzia_Ansa : #Brexit: Londra parteciperà alle Europee, May getta la spugna #ANSA - alexbarbera : Toh. La Gran Bretagna parteciperà alle elezioni europee @LaStampa - ilpost : Indovinate: qual è il partito il cui programma per le europee non si trova da nessuna parte? -