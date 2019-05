Efficienza energetica e rinnovabili | Giorgio Graditi dell’ENEA eletto presidente di

Il Decreto crescita blocca l'Efficienza energetica - : l'efficienza energetica è la prima risorsa per il rilancio dell'economia del nostro Paese ed è il più efficace volano per uno sviluppo economico sostenibile e circolare. Con quanto previsto dal ...

ENEA - mercato immobiliare sempre più attento all'Efficienza energetica : Dopo anni di scarsa attenzione, il settore immobiliare inizia a riconoscere la valenza strategica dell'efficienza energetica . Dall'analisi sul monitoraggio delle dinamiche del mercato immobiliare in ...

Efficienza energetica : cresce il numero di immobili nelle classi energetiche migliori nelle compravendite 2018 : Dall’analisi sul monitoraggio delle dinamiche del mercato immobiliare in funzione delle caratteristiche energetiche degli edifici, frutto della collaborazione tra l’ENEA, l’Istituto per la Competitività (I-Com) e la Federazione Italiana degli Agenti immobiliari Professionisti (FIAIP), presentato oggi a Roma, emerge un miglioramento del quadro generale del mercato. Nonostante l’importante peso che hanno gli immobili di classe G, la percentuale di ...

Da BEI 86 milioni di euro ad Aena per miglioramento Efficienza energetica in aeroporti spagnoli : ... Miguel Arias Cañete - e dimostra inoltre che investire in misure di efficienza energetica è uno dei modi più rapidi ed efficaci per ottenere un'economia a basse emissioni di carbonio , creando al ...

Da BEI 86 milioni di euro ad Aena per miglioramento Efficienza energetica in aeroporti spagnoli : ... Miguel Arias Cañete - e dimostra inoltre che investire in misure di efficienza energetica è uno dei modi più rapidi ed efficaci per ottenere un'economia a basse emissioni di carbonio , creando al ...

Da BEI 86 milioni di euro ad Aena per miglioramento Efficienza energetica in aeroporti spagnoli : ... Miguel Arias Cañete - e dimostra inoltre che investire in misure di efficienza energetica è uno dei modi più rapidi ed efficaci per ottenere un'economia a basse emissioni di carbonio , creando al ...

Efficienza energetica e condomini - a Milano accordo A2A-Assimpredil : A2A, attraverso la società controllata A2A Energy Solutions, e Assimpredil Ance, l'associazione dei Costruttori edili di Milano, Lodi e Monza

Efficienza energetica : il 16 aprile l’inaugurazione dell’innovativo impianto presso le storiche Acciaierie Speciali di Terni : Il 16 aprile a Terni, presso le storiche Acciaierie Speciali verrà inaugurato un impianto di efficientamento energetico che la società Avvenia, gruppo Terna, ha realizzato presso il sito ternano. Si tratta di un innovativo e tecnologico intervento di Efficienza energetica, unico in Italia, progettato e realizzato da Avvenia (società del Gruppo Terna leader nel settore dell’Efficienza energetica), che permette di ottimizzare, incrementandole, le ...

Efficienza energetica e manutenzione della caldaia : 5 consigli per mantenerla in forma - rispettando la legge - : Pulizie di primavera? Per la caldaia potrebbe essere una buona idea: le temperature più miti offrono infatti il momento migliore per revisionare il proprio impianto di riscaldamento, così da evitare ...

Efficienza energetica : è "Made in Italy" il sistema di accumulo organico per le energie rinnovabili : Tecnologie all'avanguardia, brevetto e partnership internazionali, team d'eccellenza: è Green Energy Storage , GES,, la startup italiana dell'Efficienza energetica. Nata nel 2016, forte di un accordo ...

“La Casa del Sogno - dell’Ascolto e dell’Energia” : domani l’inaugurazione della mostra multimediale sull’Efficienza energetica : domani giovedì 28 marzo alle ore 11 a Palermo, presso il Teatro Garibaldi, sarà inaugurata “la Casa del Sogno, dell’Ascolto e dell’Energia”, una mostra multimediale sull’efficienza energetica realizzata nell’ambito del progetto KDZENERGY di ENEA e GSE per trasmettere ai futuri consumatori comportamenti virtuosi nel campo della sostenibilità ambientale e della transizione energetica verso un’economia carbon free. Interverranno il presidente ENEA ...

Efficienza energetica e cambiamenti climatici : oltre 2 milioni di euro per l’equity crowdfunding di Green Energy Storage : oltre 2 milioni di euro di adesioni da parte di investitori privati: si chiude con un grande successo la campagna di equity crowdfunding lanciata sulla piattaforma italiana Mamacrowd da Green Energy Storage (GES), la startup dell’Efficienza energetica nata nel 2016 che ha sviluppato un sistema di accumulo organico per le energie rinnovabili basato sul chinone, molecola che si estrae dai vegetali e dagli scarti del petrolio. Obiettivo di GES è ...

Energia : Albania - Bers lancia programma da 9 milioni di euro per Efficienza energetica : Tirana, 12 mar 18:15 -, Agenzia Nova, - La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Bers, ha lanciato, oggi, a Tirana, il nuovo programma per il finanziamento dell'economia..., Alt,

Efficienza energetica e sostenibilità : premiati 4 comuni : TREVI - Si è svolta questa mattina a Trevi, a Villa Fabri, nel corso di un incontro organizzato in collaborazione con la Regione Umbria e aperto dall'assessore regionale all'Ambiente Fernanda Cecchini,...