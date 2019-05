Droga | Salvini | ' meglio legalizzare prostituzione' **

**Droga : Di Maio - 'Salvini vuole chiudere negozi irregolari? Chiuda anche piazze spaccio'** : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "La lotta alla droga è come la pace nel mondo: la vogliamo tutti. Io non vedo perché si debbano creare tensioni nel governo per una cosa che noi sosteniamo. Il ministro Salvini vuole chiudere i negozi irregolari che vendono queste sostanze? Ben venga, perché se sono irr