Dragon Ball FighterZ | diamo il benvenuto a Goku GT

(Di giovedì 9 maggio 2019) In occasione del "Day" del 9 maggio, ricorrenza nata in quanto 5 si pronuncia go 五 e 9 si pronuncia kyū 九, un nuovo personaggio è stato introdotto nel roster di, ed immaginerete già di chi si tratta.Come riporta il comunicato ufficiale Bandai Namco,(GT) è ora disponibile come parte delPass 2 o acquistabile separatamente da oggi.è un picchiaduro 2D sviluppato da Arc System Works e pubblicato da Bandai Namco, basato sul franchise dinaturalmente, e disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Microsoft Windows. Fu pubblicato il 26 gennaio 2018 internazionalmente e il 1º febbraio 2018 in Giappone.Leggi altro...

