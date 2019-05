Domenica ballottaggi in cinque città della Sicilia

ilfogliettone

(Di giovedì 9 maggio 2019)prossima, dalle 7 alle 23, sara' effettuato il turno dio inComunini, con popolazione superiore ai 15mila abitanti, chiamati al voto lo scorso 28 aprile per eleggere sindaco e consiglio comunale. Unico capoluogo al voto e' Caltanissetta dove gli elettori saranno chiamati a scegliere fra i candidati sindaco Michele Giarratana del Centrodestra (37,39%) e Roberto Gambino del M5s (19,92). A Gela (Cl), si confronteranno Cristoforo Greco, candidato da liste civiche al cui interno vi sono sia il Pd che Forza Italia (36,28%) e Giuseppe Spata appoggiato da Fdi, Udc e Lega (30,57%). In provincia di Trapania Castelvetrano, fra Calogero Martire, appoggiato da liste civiche, (30,30%) e Enzo Alfano del M5s (28,49%), e a Mazara del Vallo, fra Salvatore Quinci del Centrosinistra (31,51%) e Giorgio Randazzo, appoggiato da varie liste tra cui la Lega ...

