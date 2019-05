Domenica 12 maggio 2019 | il Museo Egizio celebrerà la Festa della Mamma Torino

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MONDO AGRICOLO FERRARESE - Domenica 12 maggio alle 16 la consegna di 'Ribalte di Fantasia' - inaugurazione di una ... : ... grazie all'arrivo di artisti provenienti da tutta Italia, ai quali sarà consegnato il Premio nazionale "Ribalte di Fantasia" per essersi particolarmente distinti, nel 2018, per copioni, spettacoli, ...

BICINCITTÀ : Domenica 12 MAGGIO SI PEDALA ANCHE AD ANCONA : La bicicletta è un simbolo di sport sociale e per tutti, ideale per spostarsi in città e per affermare stili di vita attivi, per un'attività aerobica regolare e a bassa intensità, che aiuta a ...

Domenica In – Trentaquattresima puntata del 5 maggio 2019 – Teo Teocoli - Fabrizio Moro - Fabio Canino - Riccardo Fogli tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Trentaquattresima puntata del 5 maggio 2019 – Teo Teocoli, Fabrizio Moro, Fabio Canino, Riccardo Fogli tra gli ...

Gli eventi culturali a Roma per il fine settimana di venerdì 10 - sabato 11 e Domenica 12 maggio : Piante vagabonde, alberi, giardini e frutti sono osservati, nominati e costruiti con una pluralità di punti di vista, con le lenti della scienza, l'interpretazione della storia dell'arte e un ...

Concerto - "RIVALI ED EREDI" - VenEthos Ensemble Belluno - Palazzo Fulcis - Domenica 12 Maggio - ore 20.30 : ... La Cetra Barockorchester Basel, I Sonatori de la gioiosa Marca, Il Pomo d'Oro, Opera Stravagante, L'Arte dell'Arco, esibendosi regolarmente nelle più importanti sale da Concerto e festival del mondo:...

Domenica 12 maggio “Occhio all’alieno!” al Bioparco di Roma : Domenica 12 maggio 2019 il Bioparco di Roma dedica una giornata alle specie aliene presenti nel nostro Paese. Dalle ore 11.00 alle 17.00 saranno organizzati giochi, attività e si andrà alla scoperta di animali e piante molto particolari come la chiocciola gigante africana, la testuggine dalle guance rosse, le gambusie (pesci d’acqua dolce) il rospo delle canne, il fico degli ottentotti (pianta grassa originaria del sud Africa). L’obiettivo delle ...

Ascolti tv USA Domenica 5 maggio - male NCIS Los Angeles - cala anche Good Girls : Ascolti tv USA domenica 5 maggio Ascolti tv USA domenica 5 maggio – Con i dati di Game of Thrones che arriveranno solo in un secondo momento, spostiamo la nostra attenzione come di consueto con i dati broadcaster. La serata è stata vinta da American Idol sia nei totali che nei demo nel pubblico 18-49 anni con 6,7 milioni e 1.1 di rating in calo dalla scorsa settimana. Su NBC World of Dance chiude la sua terza stagione con 3,6 milioni e 0.8 ...

Serie A - Roma-Juventus Domenica 12 maggio : partita in tv su Sky : La 36ª giornata del campionato di Serie A proporrà la partita Roma-Juventus nella serata di domenica 12 maggio 2019. Il match allo stadio Olimpico avrà inizio alle ore 20:30, con diretta tv su Sky (streaming su Sky Go). I giallorossi, reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Genoa, occupano il 5° posto in classifica a -3 punti dall’Atalanta. La lotta per un posto in Champions League è ancora aperta, ma bisognerà fare risultato, sperando in un ...

Ascolti Tv Domenica 5 maggio - il ritorno di New Amsterdam 11% tra Le Iene 13.4% - Fazio 15.9/13.4% e NCIS : Ascolti Tv Domenica 5 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Che Tempo che Fa – 3.944 milioni e 15.9% Il Tavolo di CTCF – milioni e 13.4% Canale 5 – New Amsterdam 1×10-11 1a Tv – 2.34 milioni e 11% Italia 1 – Le Iene (ant. 21:07-21:43 poi 21:43 – 1:15) – 2/2.176 milioni e 8.2/13.4% Rai 2 – NCIS 16×06 1a Tv + FBI 1×07 1aTv– 1.81 + 1.62 ...

Ascolti TV | Domenica 5 maggio 2019. Fazio 15.9%-13.4% - New Amsterdam 11%. Record Iene (13.4%) : Alessia Marcuzzi ospite di Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, Domenica 5 maggio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.944.000 spettatori pari al 15.9% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 in prima visione assoluta New Amsterdam, con tre episodi, ha raccolto davanti al video 2.340.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

