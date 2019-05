Di Maio | non sono irritato con Raggi | giusto difendere chi minacciato di stupro da

09 : 26 | Rom minacciati - Di Maio : non irritato con la Raggi - ok solidarietà : 09.05.2019 - "Mi si attribuiscono parole del genere che 'sono irritato e arrabbiato' (con Virginia Raggi): nulla di tutto questo. Io credo che quando si minaccia di stupro una donna o si costringe un bambino a stare chiuso in casa e li si minaccia solo perché hanno ottenuto un alloggio per legge, è giusto dare la massima solidarietà". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, parlando della visita della sindaca Raggi alla famiglia rom.

Di Maio : "Non sono irritato con Raggi" : "Ho letto che mi si attribuisce che sono irritato e arrabbiato, ma non sono irritato ". Lo ha detto Luigi Di Maio a 'Radio Anch'io', a proposito della visita della sindaca Virginia Raggi alla famiglia ...

Siri è fuori. Ma la Lega non rompe. Di Maio esulta : 'È vittoria onesti' : Conte chiude il caso del sottosegretario leghista, indagato per corruzione. Nessun voto in Cdm, ma fiducia al premier. 'Non faccio cadere il governo per questo', assicura Salvini che rilancia su Tav e ...

Casal Bruciato - Raggi dai rom. Di Maio : 'Spettacolo che non serviva' : Di cui, per la cronaca, non ne sapevo nulla'. Il capo politico scrive messaggi abbastanza sdegnati alla grillina: 'Complimenti, hai messo su questo spettacolo che oggi non serviva'. Ma poi non può ...

Casal Bruciato - Raggi dai rom. Di Maio : «Spettacolo che non serviva» : Nemmeno il tempo di godersi la defenestrazione di Armando Siri che Luigi Di Maio inizia a storcere la bocca. E passare dal sorriso alla rabbia è questione di attimi. Gli raccontano, infatti, della...

Raggi non si fa intimidire dalla teppa a Casal Bruciato ma Di Maio la critica : Roma. Anche ieri per Casal Bruciato, periferia est della Capitale, è stata una giornata particolare. La sindaca di Roma ha deciso di metterci la faccia sulla vicenda della famiglia rom di 14 persone alla quale qui, in un condominio popolare di via Sebastiano Satta, è stato assegnato un alloggio popo

Siri revocato da Conte - senza voto in Cdm. Di Maio esulta - Salvini non fa barricate : Il sottosegretario è indagato per corruzione. Il leader della Lega continua a difendere il suo esponente, ma conferma la fiducia a Conte. 'Ora però basta con litigi polemiche, no e rinvii', dice

Siri non è più sottosegretario - Conte revoca le deleghe. Di Maio : «Vittoria degli onesti» : Il sottosegretario leghista Armando Siri, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indagato per corruzione, è fuori dal governo. È durata oltre due ore a...

Ue - Di Maio : 'Si può parlare di sforare il 3% - ma non credo che Orban sia d'accordo' : Luigi Di Maio parla anche di vincolo di bilancio europei al termine del Cdm che ha revocato l'incarico al sottosegretario leghista Siri. 'Si può parlare di sforare il tetto del 3%, ma non credo che ...

Revoca Siri - Di Maio : 'Non è una vittoria dei 5 Stelle - non sono qui per esultare' : 'Non è una vittoria dei 5 Stelle, ma degli italiani onesti; non sono qui per esultare'. Lo assicura il vicepremier Di Maio al termine del consiglio dei ministri che ha Revocato l'incarico al ...

Siri non è più sottosegretario - Conte revoca le deleghe. Di Maio : «Vittoria degli onesti» : Il sottosegretario leghista Armando Siri, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indagato per corruzione, è fuori dal governo. È durata oltre due ore a...

Governo - Siri non è più sottosegretario. Esulta Di Maio : 'Vittoria degli italiani onesti' : Non c'è principio di colpevolezza, valuteremo sempre caso per caso come forza politica, ma ci vuole precauzione come istituzioni, perché teniamo alla credibilità di questo Governo, non potevamo ...

Siri - Di Maio : “Condotte non accettabili per governo del cambiamento. Oggi è la vittoria degli italiani onesti” : “In una giornata come quella di Oggi in cui l’Italia è scossa da inchieste su temi che riguardano la cosa pubblica, per me è altrettanto importante che il governo Oggi abbia dato un segnale di discontinuità rispetto al passato”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, al termine del Cdm sul caso del sottosegretario Armando Siri. L'articolo Siri, Di Maio: “Condotte non accettabili per governo del ...

Caso Siri - Di Maio : "Oggi non è una vittoria del M5S - ma degli italiani onesti" : ... la politica deve agire prima dei giudici e dei magistrati", ha detto il vicepremier. "È un grande orgoglio far parte di questo governo. Ci siamo detti che andiamo avanti e che ci sono tante cose da ...