De Siervo | “Campionati nel weekend fino al 2027 Valuteremo l’offerta di Mediapro”

calcioweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi Deal termine dell’assemblea di oggi ha rilasciato importanti dichiarazioni su competizioni Uefa e diritti tv. In particolare Deha detto: “I recenti incontri di Nyon e Madrid sul futuro delle competizioni europee sono stati positivi. Abbiamo apprezzato soprattutto il metodo, ovvero l’apertura della Uefa a un confronto con le varie componenti, ma mancano ancora molti elementi dal punto di vista del merito, in particolare non sappiamo quante squadre ci saranno e come avverrà l’accesso nelle tre competizioni previste”. “Il nostro obiettivo – ha proseguito – è che il criterio del merito non esista solo all’interno della competizione, ma sia collegato in maniera più larga possibile anche al campionato nazionale. Spero che si possa arrivare nel più breve tempo ...

CalcioWeb : L'amministratore delegato della Lega #SerieA Luigi #DeSiervo ha spiegato le importanti novità sulle competizioni… - fisco24_info : De Siervo, fino 2027 campionati nel week end: Riforma con tre competizioni europee, promozioni e retrocessioni - IlmsgitSport : Lega di A, De Siervo: «Fino al 2027 campionati nel week-end» -