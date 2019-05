De Sciglio : “Siamo la Juve ed abbiamo un’immagine da mantenere” : “Siamo la Juventus e abbiamo un’immagine da mantenere, anche per rispetto delle squadre che si sono ancora in corsa per i loro obiettivi. Con il Toro abbiamo avuto un buon approccio fin dall’inizio, mentre a San Siro per tutto il primo tempo eravamo un po’ rilassati, mentre invece abbiamo giocato un buon secondo tempo. La partita con la Roma sarà importante anche per il prestigio e dovremo fare la nostra gara fin ...