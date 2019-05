Dazi | Trump ha ricevuto una lettera di Xi | ' accordo possibile'

Guerra dei Dazi Usa-Cina : Trump minaccia l'innalzamento delle imposte per le importazioni : Con due tweet, pochi giorni fa, Donald Trump ha annunciato l’apposizione di un dazio del 25% su 325 mil. di di dollari di prodotti cinesi attualmente non tassati. Inoltre, il dazio del 10% su 200 mil.di merci passerà al 25%. Gli aumenti scatteranno alla mezzanotte di venerdì (ora di Washington). Il motivo sarebbe la rottura, sostiene Trump, da parte di Pechino del tavolo di trattativa sugli scambi commerciali tra i due Paesi. In ogni caso, ...

Dazi - Coldiretti : al via petizione per salvare l’olio dalla scure di Trump : E’ partita la prima petizione per chiedere al Dipartimento USA al commercio estero (USTR) di escludere l’olio d’oliva europeo dalla lista di prodotti su cui pende la scure dei Dazi “punitivi” voluti dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che la North American Olive Oil Association (NAOOA) ha avviato l’iniziativa “Non tassate la nostra salute” che può essere sottoscritta ...

Dazi - Trump scalda i colloqui : "La Cina ha rotto il patto". Borse ancora in calo : MILANO - Gli investitori restano appesi all'esito del negoziato commerciale tra Stati Uniti e Cina, la cui vigilia è stata ancora una volta riscaldata dalle parole di Donald Trump, secondo il quale ...

06 : 00 | Dazi Usa-Cina - Trump : "Pechino ha rotto l'accordo - pagherà" : 09.05.2019 - Il vicepremier cinese "sta volando" negli Stati Uniti per continuare le trattative commerciali, ma la Cina ha "rotto l'accordo" e "pagherà". Lo ha affermato il presidente Donald Trump in Florida, secondo quanto riportato dai media americani. Le trattative commerciali fra Usa e Cina sono attese riprendere nelle prossime ore e alla mezzanotte di venerdì sono previsti scattare i nuovi Dazi contro Pechino.

Dazi. Trump - Cina 'ha rotto accordo' : 03.55 Il vicepremier cinese si sta recando negli Stati Uniti per continuare le trattative commerciali, ma la Cina ha "rotto l'accordo" e "pagherà". Lo afferma il presidente Trump in Florida, secondo quanto riportato da media americani. La ripresa delle trattive commerciali tra Usa e Cina è attesa nelle prossime ore e dalla mezzanotte di venerdì sono previsti nuovi dazi contro Pechino.

Dazi - Trump non fa marcia indietro E Pechino minaccia contromisure : Saranno anche tattiche pre-negoziato finale (la delegazione di Pechino è in arrivo a Washington) come spiegano alcuni commentatori, ma la nuova escalation di annunci dopo i tweet di domenica di Donald Trump sembra gettare alle ortiche ben cinque lunghi mesi di trattative, impiegati a trovare una soluzione al conflitto commerciale fra Stati Uniti e Cina. Facendo apparire quasi impossibile ora una ricomposizione del fronte. Segui su ...

Dazi - Trump non fa marcia indietro Pechino minaccia contromisure : Saranno anche tattiche pre-negoziato finale (la delegazione di Pechino è in arrivo a Washington) come spiegano alcuni commentatori, ma il nuovo escalation di annunci dopo i tweet di domenica di Donald Trump sembra gettare alle ortiche ben cinque lunghi mesi di trattative, impiegati a trovare una soluzione al conflitto commerciale fra Stati Uniti e Cina. Facendo apparire quasi impossibile ora una ricomposizione del fronte. Segui su ...

Guerra dei Dazi - Borse in rimonta nel finale. Beffa per Trump : sale il surplus cinese con gli Usa : A ridosso dei 'giri finali' sul negoziato commerciale, in scena a Washington il 9 e 10 maggio, i dati diffusi dall'Amministrazione delle Dogane proiettano nuove ombre sulla tenuta dell'economia: l'...

Dazi Usa - Trump : 'La Cina vuole un accordo' : ... temendo che i nuovi Dazi americani potessero provocare una rappresaglia cinese capace di far aumentare i prezzi al consumo e di far rallentare l'economia . L'ufficio del Commercio Usa ha presentato ...

Guerra dei Dazi - Borse deboli Beffa per Trump : sale il surplus cinese con gli Usa : A ridosso dei 'giri finali' sul negoziato commerciale, in scena a Washington il 9 e 10 maggio, i dati diffusi dall'Amministrazione delle Dogane proiettano nuove ombre sulla tenuta dell'economia: l'...

Guerra dei Dazi - Borse poco mosse. Beffa per Trump : sale il surplus cinese con gli Usa : A ridosso dei 'giri finali' sul negoziato commerciale, in scena a Washington il 9 e 10 maggio, i dati diffusi dall'Amministrazione delle Dogane proiettano nuove ombre sulla tenuta dell'economia: l'...

La reazione di Pechino alle minacce di Trump sui Dazi : La preoccupazione del Fmi, e di Tria, Intanto, la direttrice del Fmi, Christine Lagarde , non esita a parlare di 'minaccia' all'economia mondiale; e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , auspica ...

Dazi : Trump tirerà dritto senza svolta Cina : Un'economia americana robusta, una Borsa tornata in carreggiata dopo il testa coda di fine 2018, e un cavallo elettorale, quello dei Dazi, che promette molto bene per Donald Trump. Specie se il ...

Borse - 9 maggio 'giorno X'. Cosa accade se Trump non bluffa sui Dazi? : ... data 5 maggio, per compromettere lo scenario ideale che si stava venendo a profilare per gli investitori, quello tipico della Goldilocks economy, in cui l'economia cresce costantemente ma non tanto ...