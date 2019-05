Dal tennis agli scoop | Fiordelmondo | ' Paparazzo? No | grazie'

Tennis - Madrid : NaDal passa agli ottavi. Si ferma Del Potro : Madrid - Rafa Nadal batte in due set il canadese Auger-Aliassime e passa agli ottavi di finale del masters 1000 di Madrid . Allo spagnolo sono bastati due set per ipotecare l'incontro, ma il numero ...

Tennis - Madrid : Fognini agli ottavi - esordio vincente per NaDal : Negli ottavi Fognini se la vedrà con l'austriaco Dominic Thiem, numero 5 del mondo e del tabellone. Nadal, buona la prima esordio vincente per Rafael Nadal. Lo spagnolo, numero 2 del ranking e del ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Rafael NaDal agli ottavi di finale. Félix Auger-Aliassime sconfitto in due set : Rafael Nadal, messi alle spalle i problemi di gastroenterite, conquista l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid (Spagna). Sulla terra rossa iberica, il n.2 del mondo ha superato con un duplice 6-3 il talentuoso canadese Félix Auger-Aliassime (n.30 ATP) in 1 ora e 39 minuti di partita. Un buon esordio per Nadal che ha saputo mettere sul campo la sua forza e la sua classe contro un giocatore più inesperto ma in grande ...

Tennis – Alexander Zverev - che periodaccio : papà in ospeDale - problemi legali e lo lascia anche la fidanzata! : Per Alexander Zverev è proprio un periodaccio: papà Alexander Sr. è in ospedale a causa di problemi di salute, sono insorti dei problemi legali con il suo ex agente e la fidanzata Olya lo ha lasciato Sconfitto a Barcellona e Montecarlo, Alexander Zverev si è presentato all’ATP di Madrid con il morale sotto i tacchi. Il giovane Tennista tedesco è alle prese con una serie di vicende extra-campo che gli impediscono di concentrarsi al ...

Tennis - Madrid LIVE : NaDal a rischio forfait : La prima big in campo era Sloane Stephens: la statunitense numero 8 del mondo ha battuto Viktoria Azarenka, Bie, 6-4 2-6 6-2. Nel pomeriggio Petra Kvitova, numero 2 del mondo e regina un anno fa, se ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : virus intestinale per Rafael NaDal. Lo spagnolo non dovrebbe dare forfait : Non ha pace Rafael Nadal. Dopo aver dovuto rinunciare al confronto con Roger Federer a Indian Wells e all’appuntamento dei 1000 sul cemento americano per problematiche fisiche, lo spagnolo si è trovato costretto a fare i conti con gli incontri sulla terra rossa dove i risultati inattesi in negativo non sono mancati: si pensi alle due semifinali perse a Montecarlo ed a Barcellona per mano di Fabio Fognini e Dominic Thiem. Ebbene, prossimo ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : virus intestinale per Rafael NaDal. Lo spagnolo non dovrebbe dare forfait : Non ha pace Rafael Nadal. Dopo aver dovuto rinunciare al confronto con Roger Federer a Indian Wells e all’appuntamento dei 1000 sul cemento americano per problematiche fisiche, lo spagnolo ha dovuto fare i conti con gli incontri sulla terra rossa dove i risultati inattesi in negativo non sono mancati: si pensi alle due semifinali perse a Montecarlo ed a Barcellona per mano di Fabio Fognini e Dominic Thiem. Ebbene, prossimo ad esordire ...

Tennis - i big presenti alla cerimonia d’addio al tennis di David Ferrer : da Federer a NaDal - il saluto all’ultimo dei “terraioli” [VIDEO] : David Ferrer salutato dai big del tour, tra questi Roger Federer e Rafael Nadal hanno voluto presenziare all’evento David Ferrer ha deciso di dire addio al tennis. Quello di Madrid sarà il suo ultimo torneo da professionista, come rivelato dal tennista spagnolo che ha dunque deciso di chiudere la sua splendida carriera di fronte al pubblico di casa. L’esordio sarà contro Bautista-Agut, un tennista temibile, ogni gara potrebbe ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : Auger-Aliassime si regala NaDal - Struff elimina Kyrgios : Soltanto due incontri oggi nella giornata inaugurale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: cade subito una testa eccellente, quella di Nick Kyrgios. L’australiano, certamente non un drago sulla terra battuta, viene però eliminato dal tedesco Jan-Lennard Struff in poco più di un’ora con lo score di 7-6 (4) 6-4, col teutonico che al secondo turno attende ora il vincente tra il croato Marin Cilic, numero 9 del seeding, ed un ...

Tennis - Monaco : Berrettini si ferma a un passo Dal trionfo : Sotto il nevischio di Monaco, il numero 37 del mondo strappa il break all'ottavo gioco e porta a casa il set. Nella partita decisiva tutto sembra andare all'aria per il maggiore dei fratelli ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Marco Cecchinato sconfitto da Christian Garin e Dalla pioggia : Si ferma in semifinale, al cospetto del cileno Christian Garin, la corsa di Marco Cecchinato nel torneo ATP 250 di Monaco: sulla terra battuta bavarese l’azzurro, numero tre del tabellone, cede al sudamericano con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e tredici minuti di gioco, dopo due interruzioni per pioggia. Nel primo set il primo strappo del match arriva subito, dato che ai vantaggi del terzo game il cileno opera il break alla seconda ...

Tennis - Sorteggio Masters 1000 Madrid 2019 : possibile semifinale Djokovic-Federer. Fognini - Seppi e Cecchinato nella parte alta - debutto canadese per NaDal : E’ stato effettuato pochi minuti fa il Sorteggio del Masters 1000 di Madrid, il quarto torneo di questa categoria presente nel calendario Tennistico dell’ATP. Difende il titolo Alexander Zverev: il tedesco, lo scorso anno, ha battuto in finale l’austriaco Dominic Thiem con un doppio 6-4. La prima notizia riguarda il posizionamento di Roger Federer in tabellone: allo svizzero tocca in sorte la parte alta del tabellone, ...

Sky Sport - Tennis : accordo con SuperTennis e Internazionali BNL d’Italia 2019 - Dal 12 maggio : Due notizie importanti per quanto riguarda gli abbonati Sky, appassionati di Tennis.Sky Italia, infatti, ha annunciato oggi, venerdì 3 maggio 2019, un accordo con Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale SuperTennis, per uno scambio di contenuti riguardanti il biennio 2019-2020.prosegui la letturaSky Sport, Tennis: accordo con SuperTennis e Internazionali BNL d’Italia 2019, dal 12 maggio pubblicato su TVBlog.it 03 ...

Tennis - Internazionali d'Italia : i trionfi di NaDal e Svitolina nell'edizione 2018 : La mia prima vittoria qui nel 2005 è fra i ricordi più belli della mia carriera e avere il trofeo nuovamente nelle mani a così tanti anni di distanza è speciale ", con queste parole, Rafa Nadal ha ...