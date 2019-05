Dal 2020 Bosch raggiungerà neutralità CO2 nelle sue 400 sedi

Dal 2020 sulle Formula 2 i pneumatici Pirelli da 18? : F1 and the FIA are delighted to announce that, starting from 2020, the cars that will race in the FIA Formula 2 Championship will be fitted with 18” Pirelli tyres. This choice is inspired by the desire to test and develop the tyres that are set to be used in Formula 1 from 2021 onwards […] L'articolo Dal 2020 sulle Formula 2 i pneumatici Pirelli da 18″ sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

F1 - il GP del Brasile trasloca! Abbandonata Interlagos - si correrà a Rio de Janeiro Dal 2020. Nuovo circuito nella capitale : Clamoroso trasloco per il GP del Brasile, storica tappa del Mondiale F1. A partire dal 2020, infatti, la corsa automobilistica cambierà sede: non andrà più in scena sul circuito di Interlagos (nei pressi di San Paolo) ma si sposterà a Rio de Janeiro dove verrà costruito un Nuovo circuito. Ad annunciarlo è stato Jair Bolsonaro, Presidente del Brasile, il quale ha firmato un accordo con Wilson Witzel (governatore di Rio) e con Marcelo Crivella ...

Segnavie - orientarsi nel mondo che cambia. Otto incontri a Padova Dall'11 maggio al 19 gennaio 2020 : L''evento si svolge in occasione del festival Galileo Settimana della scienza e innovazione. Pauli, imprenditore ed economista, iniziatore della Blue Economy, è il fondatore di ZERI, Zero Emission ...

Mondiali a Manchester Dal 15 maggio - 13 azzurri in gara. In palio punti importanti per Tokyo 2020 : ... più un team di rifugiati, che si daranno battaglia per l'ambito titolo di Campione del Mondo. Nazionale Italiana in gara: -46 kg: Sofia Zampetti, 15 maggio, -49 kg: Martina Corelli, 17 maggio, -53 ...

Dal 1 gennaio 2020 WhatsApp non supporterà più gli smartphone Windows Phone : Chi sta ancora usando uno smartPhone con sistema operativo Windows Phone, come ad esempio i prodotti dell’ormai defunta gamma Lumia, dal 1 gennaio 2020 non potrà più accedere a WhatsApp. Non è una tempesta a ciel sereno, la notizia era nell’aria da diversi mesi, ora è arrivata la conferma ufficiale tramite il blog dell’azienda produttrice. Del resto, la versione di WhatsApp per Windows Phone non è più in sviluppo da tempo, e ...

Calcio e Finanza : Il Napoli dichiara il Dall’Ara di Bologna come stadio ufficiale per il Campionato 2019/2020 : come riportato da Calcio e Finanza la Commissione di primo grado delle Licenze UEFA ha deliberato di rilasciare la Licenza UEFA per il Campionato di Calcio 2019/2010 a 16 società. La S.S.C. Napoli S.p.A. ha nominato lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, come struttura ufficiale per il Campionato di Serie A Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a. – Bologna F.C. 1909 S.p.A. – Cagliari Calcio S.p.A. – A.C.F. Fiorentina S.p.A. ...

Il Calendario Pirelli 2020 sarà realizzato Dal fotografo Paolo Roversi : Il Calendario Pirelli 2020 sarà realizzato dal fotografo Paolo Roversi, il primo italiano ad aver ricevuto l’incarico. Roversi, nato a Ravenna nel 1947, è uno dei più apprezzati fotografi di moda italiani, noto soprattutto per l’uso della luce, i toni

Detrazioni fiscali e bonus : taglio in vista per la Flat tax Dal 2020 : Detrazioni fiscali e bonus: taglio in vista per la Flat tax dal 2020 Sono ormai mesi che si paventa un riordino della vasta platea di deduzioni e Detrazioni a disposizione dei contribuenti italiani. Detrazioni fiscali: verso un riordino delle agevolazioni Il taglio delle cosiddette tax expeditures è un punto del recente DEF (Documento di Economia e Finanza) pubblicato dal Governo Conte. L’obiettivo dell’esecutivo chiaramente è quello di ...

Parma 2020 : ecco la seconda infornata di progetti approvati Dalla commissione : Le parole della letteratura, della scienza, della politica, della …… sulla bocca dei lettori nei quartieri della città: Parma per il Maggio dei libri CONSULTA per il DIALETTO PARMIGIANO ...

Formula 1 - la FIA ha preso la propria decisione : ecco come saranno le qualifiche a partire Dal 2020 : La Federazione Internazionale ha bocciato la Q4, mantenendo per la stagione 2020 lo stesso formato di qualifiche attuale Il format di qualifiche non subirà variazioni nella prossima stagione, la FIA ha infatti deciso di bocciare l’idea di inserire il Q4, oltre alle tre fasi già presenti di diciotto, quindici e dodici minuti. Photo4/LaPresse Tutto dunque resterà invariato, dal momento che i tecnici della Federazione ...

Addio anche al Sud America - Dal 2020 la Dakar si trasferisce in Arabia Saudita : Quella Parigi-Dakar che dal 1979 è stata una delle corse più famose del mondo e che nel 2008 ha abbandonato il continente africano a causa delle minacce terroristiche in Mauritania . In quell'anno la ...

iPhone 5G - sugli scaffali Dal 2020 : ... questa si inserisce sul fatto che la scorsa settimana Apple e Qualcomm hanno raggiunto un accordo sullo scontro legale che le vede protagoniste nei tribunali di tutto il mondo riguardo le royalty. "...