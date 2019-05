Dal 16 al 18 Maggio #FuturaMarsala Tre giorni di formazione | dibattiti | eventi sulla

Dal metro all'ampere - al via da maggio la rivoluzione delle unità di misura : Alle 18 la tavola rotonda sulla storia e gli orizzonti futuri della scienza delle misure. Il 20 maggio, in occasione della Giornata mondiale della metrologia, che celebra l anniversario della firma ...

L'oroscopo del fine settimana Dal 10 al 12 maggio : Cancro impulsivo : Le stelle del fine settimana puntano un riflettore sulla fortuna di ciascun segno zodiacale, grazie alle previsioni astrologiche del weekend. L'oroscopo del fine settimana diventa avvincente e appassionante, poiché ricco di novità astrali. L'oroscopo del weekend Ariete: questo fine settimana vi offre la possibilità di rilassarvi e di rallentare il ritmo dei pensieri, beneficiando così della tranquillità familiare. Sabato e domenica saranno i ...

Comedy Central News - la quinta stagione con Saverio Raimondo al via Dal 24 maggio : Saverio Raimondo , il re della stand-up Comedy italiana, torna con il suo show, Comedy Central News . Giunto alla quinta stagione, lo show satirico di Comedy Central , canale 128 di Sky, tornerà in ...

Notizie Dal Forex 9 maggio 2019 : EUR/USD L'euro si muove senza direzione nei confronti del biglietto verde. Il cross Eur/Usd quota 1,1196 dollari , con la prima area di resistenza vista a 1,1209. In Europa, l' economia del settore privato è in crescita da quasi sei anni consecutivi, con attese di un possibile indebolimento nei prossimi mesi. USD/YEN Il biglietto verde perde terreno nei confronti dello yen. ...

Billions torna Dal 10 maggio su Sky Atlantic con la quarta stagione : Billions, la quarta stagione della serie con Damien Lewis e Paul Giamatti, debutta su Sky Atlantic da venerdì 10 maggio. La faida tra il miliardario e guru dell’alta finanza Bobby Axelrod e il procuratore Chuck Rhoades è pronta a riaccendersi su Sky Atlantic da venerdì 10 maggio alle 21.15, quando debutterà la quarta stagione di Billions. Come sempre Damien Lewis e Paul Giamatti torneranno al timone dei nuovi episodi della serie ambientata ...

In memoria di Peppino Impastato - ucciso Dalla mafia il 9 maggio 1978 : Magari anche tante cose da dire sulla mafia, su cosa è diventata la mafia e su cosa è diventata la politica. mafia è una parola che ancora scatena un impercettibile fremito nel cuore di ogni ...

Il Paradiso Delle Signore - Trama Puntate Dal 13 al 17 Maggio 2019 : Le Confessioni di Umberto! : Il Paradiso Delle Signore, Trama Puntate dal 13 al 17 Maggio 2019: Nicoletta dà alla luce una bellissima bambina. Cosa sceglierà di fare con Riccardo? Marta è ancora ostaggio di Luca e la sua vita è in pericolo. Ancora problemi per Sandro e Tina e la loro storia d’amore! Siamo arrivati all’ultima settimana de “Il Paradiso Delle Signore” in onda tutti i giorni su Rai 1. I fans vivranno Delle Puntate al cardiopalma poiché ci saranno tantissimi ...

Segnavie - orientarsi nel mondo che cambia. Otto incontri a Padova Dall'11 maggio al 19 gennaio 2020 : L''evento si svolge in occasione del festival Galileo Settimana della scienza e innovazione. Pauli, imprenditore ed economista, iniziatore della Blue Economy, è il fondatore di ZERI, Zero Emission ...

L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : Dall’8 al 14 maggio : ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciCari Gemelli vi trovate sulla piattaforma di lancio, pronti a tuffarvi nel buon periodo che vi aspetta. La Luna vi invita ad approfittare di un momento magico per entrare in orbita con il partner, a uscire e scoprire nuovi mondi, perché in famiglia potreste dubitare di trovare forme di vita intelligente. Da lunedì, cari amici, «abbiamo un problema»: fate un ...

BICINCITTÀ : DOMENICA 12 MAGGIO SI PEDalA ANCHE AD ANCONA : La bicicletta è un simbolo di sport sociale e per tutti, ideale per spostarsi in città e per affermare stili di vita attivi, per un'attività aerobica regolare e a bassa intensità, che aiuta a ...

Dal 14 maggio la nuova Repubblica in edicola e online : Oggi in Italia c'è bisogno di una voce forte e chiara, punto di riferimento per coloro che continuano a credere in un paese più civile e democratico. Per questo l'intero sistema di offerta di ...

Ascolti TV | Mercoledì 8 maggio 2019. In 5 - 2 mln per la Champions (21.2%). Non è la D’Urso 14.5%. Salvini Dalla Gruber 8.4% : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 8 maggio 2019, su Rai1 l’incontro di Champions League Ajax-Tottenham ha conquistato 5.234.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 all’1.19 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.369.000 spettatori pari al 14.5% di share (Buonanotte Live della durata di 6 minuti: 852.000 – 18.8%). Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha ...

La Nazionale cantanti - sindaci e Poste italiane in campo allo stadio di Belluno il 18 maggio per aiutare le popolazioni colpite Dalla ... : Il Veneto, il mondo dello sport e quello della cultura hanno dimostrato una grande sensibilità nei confronti delle popolazioni di montagna colpite da una calamità che ha lasciato, purtroppo, segni ...

Buongiorno Dalla Borsa 9 maggio 2019 : Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 25.967,33 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il Nasdaq ...