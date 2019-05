Da Carige ad Alitalia | è fuggi-fuggi Investimenti | ci resta solo lo Stato

affaritaliani

(Di giovedì 9 maggio 2019) Da anni l'Italia continua ad attrarre sempre menodall'estero, mentre anche internamente si moltiplicano i casi di cris, da Mps adpiuttosto che Banca, che sembrano potersi risolveretramite l'intervento dello, nella totale assenza di investitori privati pronti a scommettere su un rilancio delle banche o aziende in difficoltà. Tutto questo e gli oltre 140 tavoli di crisi da mesi aperti davanti al Mise testimoniano come l'Italia non attiri più tra crescita assente a bassa produttività. Occorre cambi Segui su affaritaliani.it

