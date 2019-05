Cosenza Indagato il sindaco Mario Occhiuto

Sindaco Cosenza Indagato per bancarotta : 16.45 Il Sindaco di Cosenza,Mario Occhiuto,FI ha ricevuto un avviso conclusione indagini per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento di una società di cui era amministratore. Secondo l'accusa, dalla società, fallita nel 2014, sarebbero state sottratte a più riprese somme per un totale di oltre tre milioni di euro. "Sono sereno però resto perplesso sulla tempistica. Da quando ho annnunciato la mia candidatura a governatore della ...

Cosenza - sindaco indagato per bancarotta di una società di cui era amministratore : Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto (Fi)- indagato nell’inchiesta sugli appalti pubblici chiusa due giorni fa dalla procura di Catanzaro – ha ricevuto un avviso conclusione indagini per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento di una società di cui era amministratore. Secondo l’accusa, dalla società oggetto di indagine, la Ofin srl, fallita nel 2014, sarebbero state distratte a più riprese somme per un totale di oltre tre ...

Corruzione Calabria - indagato Governatore Oliverio/ Appalti - nei guai sindaco Cosenza : Calabria, terremoto Corruzione in Appalti: indagato Governatore Oliverio, sindaco di Cosenza Occhiuto ed ex consigliere regionale Amato