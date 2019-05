Cosa c’è dietro alla ritirata di Unicredit da Facebook & Co

ilfoglio

(Di giovedì 9 maggio 2019) Milano. È destinata a fare proseliti la decisione del gruppodi abbandonare, Instagram e Messenger, i tre social network che fanno capo a Mark Zuckeberg? La mossa ha suscitato molta curiosità visto che suil gruppo guidato da Jean Pierre Mustier ha 550 mila follower. Il r

Linkiesta : No, non c’era nessun piano per la spending review. No, la legge Fornero non era un esproprio di diritti. No, per og… - ilfoglio_it : Che cosa c’è dietro all’eroica ed eolica resistenza di Siri e Salvini alle dimissioni? Domande attorno a un caso di… - teatrolafenice : «In lui sono una cosa sola la tristezza e la gioia, la vittoria e la disfatta. Non c'è posto né per il desiderio,… -