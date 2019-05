Corteo di Forza Nuova | il sindaco si chiama fuori | manifestazione elettorale | non serve

Sergio Ramelli - il prefetto di Milano vieta il Corteo a Casapound e Forza Nuova per commemorare il militante ucciso nel 1975 : Casapound, Forza Nuova e Lealtà e Azione non potranno sfilare a Milano il prossimo 29 aprile per commemorare Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù morto il 29 aprile 1975 dopo un’aggressione a colpi di chiave inglese da militanti di Avanguardia Operaia. Il prefetto del capoluogo lombardo, Renato Saccone, non concederà alcun corteo: come negli anni passati, sarà autorizzata solo una cerimonia, ovvero una manifestazione ...

Forza Nuova in Corteo a Torre Maura /Foto : Roma, 5 apr. (Adnkronos) - di Silvia Mancinelli Si è sciolto il presidio organizzato da Forza Nuova in via dei Codirossoni, a Torre Maura, davanti al centro di accoglienza da dove questa mattina sono state trasferite le ultime famiglie di rom. "Abbiamo vinto, sono stati mandati tutti via" hanno urla

Anche Forza Nuova al Corteo pro-famiglia a Verona - Il video : Come anticipato da alcuni esponenti di Forza Nuova, il movimento di estrema destra ha partecipato alla Marcia per la vita, il corteo finale del Congresso mondiale per la Famiglia che si è tenuto ...

Padova - Corteo antifascista cerca di raggiungere militanti di Forza Nuova : polizia carica i manifestanti. Il video : Due cariche della polizia sono avvenute a Padova contro i partecipanti al corteo antifascista, formato da circa 300 persone e promosso dal centro sociale Pedro, che stava manifestando in risposta a quello, a poca distanza, di militanti di Forza Nuova contro la legge 194, nel giorno di apertura a Verona del Congresso mondiale della Famiglia. Gli antagonisti avevano avuto l’obbligo di organizzare solo un sit-in in piazza delle Erbe ma si sono ...

Corteo di Forza Nuova a Prato - la presidente Anpi Nespolo 'Si sentono protetti dal governo. Il prefetto Pronti alla diffida' : Cronaca Prato, il sindaco contro Forza Nuova": "No al Corteo dei 100 anni del fascismo" di LAURA MONTANARI Un'accusa grave la sua. 'Faccio degli esempi: non è stato applicato lo sfratto per CasaPound;...

Prato - Corteo di Forza Nuova per i 100 anni dei Fasci : per la prefettura si può fare. Rossi : “Decisione sconcertante” : La manifestazione di Forza Nuova a Prato per celebrare il centenario dei Fasci di combattimento si farà. E anche il contro-corteo antiFascista organizzato da Anpi, Libera e Partito Democratico. Il via libera ad entrambe le manifestazioni di sabato 23 marzo è arrivato dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di Prato presieduto dal prefetto Rosalba Scialla, dopo le richieste di sindaco, partiti, associazioni e perfino della Diocesi di ...

Prato - svastiche prima del Corteo di Forza Nuova? Sarebbe bello per una volta applicare la Costituzione : Ieri mattina a Prato, la mia città, sono comparse svastiche, scritte inneggianti al Duce e minacce varie sui muri delle sedi di Pd, Anpi e museo della Resistenza. Il tutto come simpatico preludio alla manifestazione “nazionale” convocata da Forza Nuova per la celebrazione dei 100 anni dalla nascita dei fasci di combattimento. Inutile dare un eccessivo rilievo alle azioni dei singoli: sfigati sono quelli che manifesteranno, ancora più sfigati ...