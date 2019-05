dilei

(Di giovedì 9 maggio 2019) La scienza ha infatti studiato e dimostrato i benefici che ha sull'umore avere un, coltivarlo e tenerloto per poi raccoglierne i frutti e portarli sulla propria tavola . A ribadirlo è ...

x_Xx_X_X_x_X_x_ : È passato quasi un anno e come da tradizione sono entrato nel gruppo telegram di Orto e giardinaggio per esprimere… - zazoomblog : Coltivare l’orto riduce lo stress e cura la nostra anima - #Coltivare #l’orto #riduce #stress - SilviaBolzi : RT @FondHforHuman: Domani 9/05 vi aspettiamo alla presentazione de 'Coltiva il tuo orto. Fai fiorire il mondo' di @giannigaggiani, non solo… -