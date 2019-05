Colpo ai Casamonica | 22 arresti a Roma ' Giro di droga per 100mila euro al mese'

Altro duro Colpo a Casamonica : 22 persone arrestate : Roma – A Roma, Trapani, Foggia, Voghera (Pv), Paola (Cs), Nuoro e Tornimparte (Aq), i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina stanno dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti di 22 persone (di cui 21 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), tra i quali appartenenti alla famiglia ...

Colpo ai Casamonica : raffica di arresti in Italia. Salvini : "Altro successo" : Gabriele Laganà In un blitz contro il clan dei Casamonica, i carabinieri hanno arrestato 22 persone in diverse città d’Italia. Grande soddisfazione per l’operazione è stata espressa dal ministro dell'Interno Matteo Salvini Dalle prime ore del giorno è in corso un maxi blitz dei carabinieri contro il clan Casamonica. I militari della Compagnia di Roma Casilina stanno, infatti, eseguendo una ordinanza di custodia cautelare emessa, su ...