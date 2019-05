TelevideoRai101 : Colle:gravi conseguenze diritti traditi - cassiocherea : Ecco1delle poche valide azioni vs i bambini disabili x confermarli nella convinzione ke essi ci sono uguali pur con… - pregiuliano : RT @lavocedelne: Contadino schiacciato da mucca, è grave -

"I valori che Primo Levi ha vissuto e trasmesso, specialmente la necessità di non dimenticare ciò che è avvenuto negli anni della Seconda Guerra Mondiale come tragica conseguenza del disprezzo deidi ogni persona, costituiscono la base fondamentale per una società pacificata e una rispettosa convivenza sociale". Così Mattarella in un messaggio al direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia, ricordando "le numerose iniziative" dedicate dalla kermesse a Primo Levi nel centenario della nascita.(Di giovedì 9 maggio 2019)