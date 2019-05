Clima | non solo Greta | un’altra attivista tedesca incontra 9 capi di governo e li esorta

Comunali - il Clima si scalda. Battista contro la leghista D'Alessandro : 'Non si vede e non parla' : Come può Salvini, leader di una forza politica nazionale, immaginare di governare un Paese, il nostro, costruito su principi democratici, se consente tali avvenimenti? Come penserebbe di impostare la ...

Clima : 8 paesi Ue per zero emissioni nel 2050 - non c’è l’Italia : Otto paesi guidati da Francia e Olanda hanno proposto agli altri Stati membri dell’Unione Europea di tagliare le emissioni nette a zero entro il 2050. E’ quanto prevede un documento preparato in vista del vertice informale di Sibiu di giovedi’. Gli otto paesi – Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia – chiedono di fissare obiettivi piu’ ambiziosi per il 2030 e impeganrsi ...

Caro Libero - ti spieghiamo la differenza tra meteo e Clima - e perché un maggio freddo non smentisce il riscaldamento globale - : Secondo il quotidiano Libero un maggio così freddo basterebbe a smentire il riscaldamento globale in atto, che la scienza sta denunciando ormai da anni. Ancora una volta è stata fatta confusione tra meteo e clima

Caro Libero - ti spieghiamo la differenza tra meteo e Clima (e perché un maggio freddo non smentisce il riscaldamento globale) : (foto: Raffaello Ferrari/Getty Images) “riscaldamento del pianeta? Ma se fa freddo”. Così titola e si risponde il quotidiano Libero, nella sua prima pagina di lunedì 6 maggio 2019. L’ennesima leggerezza giornalistica dovuta alla confusione tra due concetti molto diversi tra loro, quello di clima e quello di meteo. A detta dell’autore dell’articolo, infatti, quest’inizio di maggio così freddo e piovoso, con nevicate anche ...

Festival dell'Acqua : Tecnologia - Clima - risorse idriche - a Bressanone si parla dell'oro blu : E ancora si parlerà di Europa e dei nuovi obiettivi coerenti con gli indirizzi di economia circolare; sarà in quest'occasione anche presentato il Blue Book, lo studio sullo stato dell'arte dell'Acqua ...

L’Uragano Artico flagella l’Italia - “è allarme per la sicurezza nazionale : non chiamatelo maltempo - è un’emergenza Climatica” : “Per favore non chiamatelo maltempo ma emergenza climatica che ormai e’ una vera questione di sicurezza nazionale e globale“. Lo dichiara Angelo Bonelli coordinatore nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde che aggiunge: “La neve e la grandine che sta cadendo in queste ore e in piena primavera, provocando danni enormi all’agricoltura, non e’ solo un evento storico ma un chiaro segnale di come il clima ...

Bonelli (Verdi) : “Non chiamatelo maltempo ma emergenza Climatica” : “Per favore non chiamatelo maltempo ma emergenza climatica, che ormai è una vera questione di sicurezza nazionale e globale. La neve e la grandine che sta cadendo in queste ore ed in piena primavera, provocando danni enormi all’agricoltura, non è solo un evento storico ma un chiaro segnale di come il clima sia cambiato“: lo dichiara in una nota Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde. ...

Clima - sit-in nella banca a Napoli : “Non finanziare le fonti fossili” : Un sit-in di protesta a Napoli è stato promosso davanti ad una delle filiali dell’Unicredit ‘colpevole’ con altri istituti bancari, secondo i manifestanti appartenenti al movimento studentesco ambientalista “Friday for future”, di continuare a finanziare con miliardi il settore dei combustibili tradizionali. I manifestanti, raggiunta la sede della banca in via Verdi, hanno esposto uno striscione con la scritta ...

25 aprile : Zaia - 'un Clima che non ci piace - la tolleranza va dimostrata' : Venezia, 26 apr. (AdnKronos) - “Si sta addensando un clima che ci piace sempre meno. Esprimo tutta la mia solidarietà agli aggrediti e la condanna per quanto si è verificato a Padova e a Casoria che sono certo essere condivise da tutti i cittadini per bene di qualsiasi colore politico”. Così il Pres

Conte : al lavoro per non far cadere paese in Clima austerity : Roma – “Noi lavoriamo per non precipitare il paese in un clima di austerity che soffocherebbe la crescita economica”. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, lo dice rispondendo a una domanda dei cronisti fuori palazzo Chigi. Il tema e’ l’aumento i prezzi dei carburanti con le quotazioni del greggio e quindi dei prodotti petroliferi in rialzo a causa delle tensioni internazionali. Sulle autostrade, alla vigilia ...

Greta Thunberg : “Sono diversa - il dono della Sindrome di Asperger mi aiuta a non farmi ingannare dalle bugie sul Clima” : Greta Thunberg, l’adolescente svedese che si batte per il problema dei cambiamenti climatici, ha spiegato come il “dono” di vivere con la Sindrome di Asperger la aiuti a “vedere le cose fuori dagli schemi” quando si tratta di cambiamenti climatici. In un’intervista con il presentatore Nick Robinson del Today programme della BBC Radio 4, l’attivista 16enne ha dichiarato che il suo disturbo la aiuta a vedere le cose in “bianco e nero”: “Mi rende ...

25 aprile : sindaco Lentate - 'non sono pentita - in Italia Clima d'odio' (2) : (AdnKronos) - Ferrari, che è la moglie del capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, è consapevole di aver fatto una scelta "forte", che poteva essere fortemente criticata ma anche emulata. Un altro sindaco della zona, ad esempio, il leghista Luca Allievi, ha deciso di escludere l'Anpi da

25 aprile : sindaco Lentate - 'non sono pentita - in Italia Clima d'odio' : Milano, 23 apr. (AdnKronos) - Non è pentita il sindaco Laura Ferrari di aver 'cancellato' corteo e discorsi per le celebrazioni del 25 aprile nella sua Lentate sul Seveso, una cittadina di 16mila abitanti nella provincia di Monza e Brianza. E tantomeno tornerà sui suoi passi. "Assolutamente no, non

Greta a Roma : "Cambiamo il sistema non il Clima". Migliaia di giovani al Friday for Future in piazza del Popolo : Un'idea e un obiettivo precisi: continuare a scioperare ogni venerdì per farsi sentire, perché la politica non faccia orecchie da mercante e che faccia finta di ascoltare ma che poi vada avanti per ...