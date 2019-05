Cinema | la Cina vista dall’Italia | la ‘Via della seta’ passa anche dal grande schermo

Blastingnews

(Di giovedì 9 maggio 2019) Per il secondo anno di seguito il pubblico del Bif&st – Bari International Film Festival, ha avuto l’occasione di avvirsi allatografia cinese, attraverso un evento organizzato da Apulia Film Commission, con il patrocinio dell’Istituto italiano di cultura a Shanghai. Il forum China Insight in quest’edizione ha fatto un passo avanti, focalizzandosisul rapporto con il Paese orientale, vissuto nel corso del tempo da critica ed autori in Italia. Infatti, nel primo dei due incontri dedicati al tema, gli ospiti intervenuti si sono soffermati sulle relazioni sviluppate into, non tralasciandol’analisi di possibilità di future collaborazioni, attraverso coproduzioni internazionali. La fortuna critica delcinese in Italia L’incontro è stato aperto dal professor Luca Bandirali, docente di, fotografia e televisione presso l’Università del Salento e ...

