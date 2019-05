Cinema e Drink | Karin è ispirato al film di Rossellini “Stromboli – Terra di Dio”

Cinema e Drink : Whisky and a bed è ispirato a Silverado : Drink: Whisky AND A BED (ispirato al film Silverado, di Lawrence Kasdan, 1985) BARLADY: Cristina Folgore INGREDIENTI: 30 ml Whisky Craighellachie 30 ml Martini Bitter 30 ml Martini Rs 1 spoon Benedectine Vari Bitters Bicchiere: Old Fashioned PREPARAZIONE: Versare tutti gli ingredienti in un mixing glass precedentemenet riempito di ghiaccio. Mescolare e servire in un bicchiere Old Fashioned precedentemente riempito con ghiaccio ...