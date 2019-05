Chi era Peppino Impastato | morte | storia e frasi da ricordare

Roma - il Papa si sChiera con i nomadi di Casal Bruciato : 'Soffro - questa non è civiltà' : Il Papa si schiera con i rom di Casal Bruciato, Roma, e definisce cittadini di seconda classe coloro che "scartano gli altri". "questa non è civiltà" ha affermato il pontefice che, dopo la sindaca Raggi, si è accodato per dimostrare solidarietà ai rom della periferia Romana ai quali è stata assegnata una casa popolare. Roma, il pontefice a fianco dei rom Il pontefice, a seguito di un incontro con rom e sinti, ha dichiarato: "Oggi ho letto ...

"Democrazia a risChio con certi ministri". La studentessa alla Camera sputa sul governo : la nuova eroina rossa : "I valori democratici sono messi in discussione da chi riveste ruoli nel governo". Ormai siamo a questo punto: una studentessa chiamata in Aula alla Camera per rappresentare le giovani generazione alla cerimonia ufficiale del Giorno della Memoria dedicata alle vittime del terrorismo che si concede i

La studentessa alla Camera : “Valori democratici messi in discussione da Chi ha ruoli di governo”. Applausi da Di Maio : Nel giorno della commemorazione delle vittime di terrorismo, con la celebrazione alla Camera di fronte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso la parola una studentessa: “I valori democratici del nostro Paese paiono, a volte, messi in discussione da chi ricopre ruoli nel governo“. Un lungo applauso, da parte di buona parte dei parlamentari, l’ha interrotta, compreso quello del vicepresidente del Consiglio, ...

Palermo - sequestrati mille Chili di tonno : polizia e guardia costiera lo donano ai poveri : La guardia costiera di Palermo e la polizia di Stato, nella giornata di ieri, hanno eseguito il sequestro di un ingente quantitativo di tonno Rosso destinato alla vendita abusiva. I militari della guardia costiera, con la collaborazione delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno bloccato su viale Regione Siciliana, un furgone al cui interno era stivata circa una tonnellata di tonno Rosso, privo della ...

Peppino Impastato - Chi era l'attivista di Cinisi ucciso dalla mafia - Sky TG24 - : Originario di Cinisi, era il fondatore di Radio Aut, emittente libera e autofinanziata che denunciava e sbeffeggiava Cosa Nostra. Fu ucciso il 9 maggio 1978, a pochi giorni dalle elezioni nelle quali ...

Centri estetici - maxi-operazione dei carabinieri. Chiuse 52 strutture : Il lavoro dei carabinieri del comparto Nas ha portato all'applicazione di provvedimenti di chiusura o sospensione dell'attività nei confronti di 52 Centri di medicina estetica , il cui valore ...

International Champions Cup : Juventus e Inter si affronteranno a NanChino : International Champions Cup: Juventus e Inter si sfideranno nel pre-campionato nel trofeo di preparazione alla prossima stagione Derby d’Italia a Nanchino tra Juventus e Inter il prossimo 24 luglio. Ad ufficializzare la sede della sfida tra le due big della Serie A è stata la Juventus che in Cina ha già alzato le Supercoppe 2012 e 2015, a Pechino e Shanghai. Questa volta la sfida sarà valida per la International Champions Cup, e sarà ...

Ricchezza famiglie supera i tedesChi : 12.35 A fine 2017 "la Ricchezza netta delle famiglie italiane è stata 8,4 volte il reddito disponibile, misurato al lordo degli ammortamenti". Lo rileva un'indagine Istat-Bankitalia."Secondo i dati Ocse, il rapporto è più alto di quello relativo alle famiglie francesi,inglesi e canadesi" e supera perfino i tedeschi Diverse le variabili che potrebbero influire sul risultato, tra cui anche la tendenza delle famiglie italiane a immobilizzare la ...

Cannabis - Salvini : “Chiusi primi 3 negozi”. Di Maio : “Bene - ma faccia lotta a mafia”. E lui : “M5s ritiri proposta su droga libera” : “Da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto”. In conferenza stampa a Pesaro Matteo Salvini spinge sull’acceleratore sulla nuova battaglia scelta dalla Lega in vista delle elezioni europee: “Ringrazio le forze dell’ordine e la magistratura perché è in corso la chiusura di tre Cannabis shop a ...

Chi è Gerarda Pantalone - il nuovo prefetto di Roma : Roma. Il sindaco Virginia Raggi va a Casal Bruciato a difendere una famiglia rom “legittima assegnataria di un alloggio” (non senza irritazione da parte dei vertici a Cinque stelle, già provati dalla tensione con la Lega sul caso Siri), e il gesto arriva simbolicamente nel giorno in cui, sul tema im

Buffon - sarebbe stato meglio Chiudere la carriera alla Juve? : Gigi Buffon, la nuova avventura al PsgGigi Buffon, la nuova avventura al PsgGigi Buffon, la nuova avventura al PsgGigi Buffon, la nuova avventura al PsgGigi Buffon, la nuova avventura al PsgGigi Buffon, la nuova avventura al PsgGigi Buffon, la nuova avventura al PsgGigi Buffon, la nuova avventura al PsgGigi Buffon, la nuova avventura al PsgGigi Buffon, la nuova avventura al PsgGigi Buffon, la nuova avventura al PsgGigi Buffon, la nuova avventura ...

"I compagni processano le idee". Salvini si sChiera con Altaforte : ... notturno, di smantellare lo stand sovranista, ora si rinfocola la polemica politica. E sposta l'attenzione sulla battaglia ideologica di una certa sinistra a tutti quelli che non la pensano come ...

Losanna 2020 - la Svizzera ospita la terza edizione dei GioChi Olimpici Giovanili : tutto quello che c’è da sapere : Losanna 2020, i campioni del domani in pista nella terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili dal 9 al 22 febbraio Nell’anno in cui il calendario internazionale degli sport invernali sarà avaro di eventi Olimpici o mondiali (eccezion fatta per la rassegna iridata del biathlon ad Anterselva), la terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili di Losanna 2020 che segue Innsbruck 2012 e Lillehammer 2016 rappresentano la vetrina ideale ...

Vaticano - Papa Francesco si sChiera coi rom : "Soffro - questa non è civiltà". Bomba su Lega e M5s : Dopo i migranti, Papa Francesco si schiera anche coi rom e rischia l'incidente diplomatico con il governo. ll Pontefice ha incontrato una deLegazione di 500 rom e sinti in Sala Regia in Vaticano, per un evento promosso dalla Fondazione Migrantes della Cei, e ha affrontato il tema delle violente cont