Chi è Gianluigi Martino | il fidanzato di Valeria Marini

Milan-Udinese - infortunio per Gianluigi Donnarumma : il portiere del Milan fuori dopo poChi minuti : Gianluigi Donnarumma costretto ad abbandonare Milan-Udinese per infortunio: problema muscolare per il portiere rossonero, fuori dopo circa 10 minuti di gioco Inizia nel peggiore dei modi Milan-Udinese per Gianluigi Donnarumma. In quella che doveva essere la gara nella quale riscattarsi dal clamoroso errore che è costato la sconfitta contro la Sampdoria, il giovane portiere rossonero è stato costretto ad abbandonare il campo dopo circa 10 ...