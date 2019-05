Che fare quando il mondo è in fiamme? | la Lousiana la racconta un italiano

wired

(Di giovedì 9 maggio 2019) https://www.youtube.com/watch?v=o6SWtbIBzkA Ci sono i documentari e i documentari di Roberto Minervini. Nonostante i suoi film non facciano sfaceli di incassi è uno dei cineasti determinanti dei nostri anni, uno dei documentaristi più seguiti, imitati ed influenti del. L’unico che perre qualcosa, per far vedere delle persone, una zona del pianeta o qualche evento clamoroso accetta la natura menzognera del documentario e lo gira come un film. Assieme ad altri documentaristi sta rivoltando come un quanto questa forma d’espressione e lo sta facendo a partire dal racconto degli Stati Uniti. Cheilè in? è un passo verso una direzione più tradizionale, rispetto a Louisiana e Stop The Pounding Heart è più simile a quello che immaginiamo essere un documentario ma non rinuncia a una fotografia in bianco e nero e a scene clamorose. Il documentario infatti ...

