Champions League | la finale senza Messi e Ronaldo

(Di giovedì 9 maggio 2019) Dopo 6 anni la primadii marzianie Cristiano. Già è chi lo avrebbe mai detto, vedendo Juventus e Atletico Madrid, con la squadra di Allegri che all'andata perse clamorosamente al Wanda Metropolitano ,stadio che ospiterà ladi questa pazza.Tutti sappiamo come andò a finire la epica serata bianconera , per poi essere annichilita dai giovanotti dell Ajax.Stessa sorte per la pulce ,nonostante la partita perfetta al Camp Nou, con Leo protagonista assoluto della serata ,autore di una doppietta con la 600 rete in blaurgrana.Eppure il destino li ha voluti non rendere protagonisti almeno per quest'anno.Non accadeva da 6 anni.Del resto il calcio è lo sport più bello e strano del mondo.

