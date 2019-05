Champions League | il Tottenham batte l' Ajax | la festa nello spogliatoio

Video/ Ajax-Tottenham - 2-3 - : highlights - Spurs in finale - Champions League - : Video Ajax-Tottenham, 2-3,: highlights e gol della semifinale di Champions League. Clamorosa vittoria degli Spurs che conquistano la finale.

Rai alle vie legali contro Sky per il chiaro della Champions League : Rai va alle vie legali contro Sky per la Champions League di calcio. Secondo quanto risulta a Radiocor, Viale Mazzini ha presentato qualche giorno fa un decreto d'urgenza preventivo ex articolo 700 al Tribunale di Milano perchè le sia riconosciuto il diritto a esercitare le opzioni previste dal contratto siglato un anno fa con Sky e perchè sia impedito a Sky di negoziare un nuovo contratto con altri operatori: oggetto del ...

Champions League - finale tutta inglese Tottenham-Liverpool. Decisiva la tripletta di Moura : Febbre a 95. 95, come il minuto in cui è arrivato un insperato ma pesantissimo gol nel match valido per le semifinali di Champions League tra Ajax e Tottenham: con un’Amsterdam Arena in delirio e già pronta a festeggiare uno storico ritorno in finale, arriva proprio allo scadere la doccia fredda firmata Lucas Moura, autore di una tripletta. tripletta che trascina gli Spurs in finale di Champions League per la prima volta in assoluto nella loro ...

Ajax-Tottenham 2-3 - Champions League : rimonta stellare degli Spurs - la tripletta di Lucas Moura vale la Finale! : Il Tottenham ha compiuto un’impresa incredibile e si è qualificato alla Finale della Champions League 2019 di calcio. Gli Spurs, dopo aver perso la semifinale d’andata per 1-0, si sono trovati sotto per 2-0 contro l’Ajax in trasferta e tutto sembrava finito ma gli inglesi non si sono arresi e in un secondo tempo da brividi hanno confezionato la rimonta da sogno segnando i tre gol che valgono il pass per l’atto conclusivo ...

Liverpool-Tottenham - Finale Champions League 2019 : data - programma - orario e tv. Si gioca a Madrid : Sabato 1° giugno si giocherà la Finale della Champions League 2019 di calcio, lo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid ospiterà l’atto conclusivo della massima competizione continentale per importanza. Si decide tutto in una notte, sarà la partita secca nella capitale della Spagna a decidere chi potrà alzare al cielo la Coppa dalle Grandi Orecchie e fregiarsi del titolo di Campione d’Europa: come sempre l’incontro è aperto a ...

