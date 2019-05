Champions League | finale tutta inglese Tottenham-Liverpool Decisiva la tripletta di Moura

VIDEO Tripletta Lucas Moura - tre gol da urlo in Ajax-Tottenham : 2-3 al 95' - spedisce gli Spurs in Finale di Champions League : Lucas Moura ha compiuto un’impresa titanica segnando una Tripletta da fantascienza nella semiFinale di ritorno della Champions League. L’attaccante del Tottenham ha trascinato la sua squadra verso una clamorosa vittoria sul campo dell’Ajax: dopo aver perso l’incontro d’andata per 1-0 ed essersi trovati sotto 2-0 all’intervallo della partita odierna, agli inglesi servivano tre gol per qualificarsi ...

Il Tottenham è in finale di Champions League : Ha ribaltato la sconfitta subita all'andata battendo 3-2 l'Ajax con un gol al quinto minuto di recupero: in finale giocherà contro il Liverpool

Liverpool-Tottenham - Finale Champions League 2019 : data - programma - orario e tv. Si gioca a Madrid : Sabato 1° giugno si giocherà la Finale della Champions League 2019 di calcio, lo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid ospiterà l’atto conclusivo della massima competizione continentale per importanza. Si decide tutto in una notte, sarà la partita secca nella capitale della Spagna a decidere chi potrà alzare al cielo la Coppa dalle Grandi Orecchie e fregiarsi del titolo di Campione d’Europa: come sempre l’incontro è aperto a ...

Champions League : in campo Ajax Tottenham 2-0 DIRETTA : In campo Ajax-Tottenham 2-0 DIRETTA semifinale di ritorno di Champions League. LA CRONACA GOL DI Ziyech 30' TADIC! Contropiede veloce dell'Ajax guidato da Ziyech che serve in area di rigore Tadic, ma l'ex Southampton angola troppo il suo sinistro. 28' Lucas Moura tenta la ...