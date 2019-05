Champions | dopo ko | Ajax crolla in Borsa

L'Ajax affonda in Borsa - -20% - dopo l'uscita dalla Champions : Milano, 9 mag., askanews, - l'uscita dalla Champions League è pesante per L'Ajax anche in Borsa. Il titolo del club olandese lascia sul terreno in avvio di seduta il 20% circa, scivolando a 18,85 euro.

Ancora sorprese in Champions - Tottenham in finale dopo una gara incredibile con l'Ajax : Potrebbe chiamarsi la Champions delle imprese: dopo quella del Liverpool di ieri che ha mandato a casa il Barcellona, stasera stata la volta del Tottenham che dopo aver perso la semifinale di andata 1-...

Champions League - dopo l’impresa del Liverpool i bookmakers puntano tutto su Klopp e soci : Champions League, un Liverpool sontuoso ha fatto fuori il Barcellona: adesso Klopp ed i suoi sono i favoriti per la vittoria finale È stato protagonista di una rimonta epica ed è normale che adesso sia il grandissimo pretendente alla conquista della Champions League. dopo il 4-0 con cui ha schiantato il Barcellona e conquistato la finale il Liverpool fa sognare i suoi tifosi anche nelle quote dei bookmaker. Gli analisti 888sport.it danno i ...

'Congratulations' - lezione di fair play del Barcellona dopo l addio alla Champions : Il Barcellona dà l'addio alla Champions con una lezione di fair play. A pochi minuti dalla pesante sconfitta contro il Liverpool, 4-0, il club catalano scrive su Twitter 'Congratulations'. Un gesto ...

Mattia De Sciglio - video scherzo Iene/ Dopo la Champions perde il gatto : star social : Mattia De Sciglio vittima dello scherzo de Le Iene. Dopo la delusione in Champions, il difensore della Juventus perde anche il suo gatto.

Golf - PGA Tour 2019 : Max Homa - Jason Dufner e Joel Dahmen guidano il Wells Fargo Championship dopo tre giri : C’è un terzetto al comando del Wells Fargo Championship, torneo del PGA Tour che si disputa a Charlotte. I tre uomini in questione sono tutti americani, e rispondono ai nomi di Max Homa, Jason Dufner e Joel Dahmen, tutti a -11 dopo il terzo giro, che ha visto girare Homa e Dahmen in -1 e Dufner pari con il par. La giornata è stata particolarmente disturbata dal maltempo, che ha causato diverse sospensioni prima di poter pervenire alla ...

Juve nei guai dopo l’eliminazione in Champions : “a giugno bilancio in rosso di 50-70 milioni” : Nonostante la vittoria dell’ennesimo scudetto la stagione della Juventus non può essere considerata entusiasmante, nel dettaglio pesa tantissimo l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro l’Ajax. L’eliminazione in Europa sembra destinata a portare conseguenze anche dal punto di vista economico, su questo aspetto si è soffermato a Il Corriere dello Sport l’esperto di economia Marco ...

Golf - PGA Tour 2019 : Rory McIlroy e Joel Dahmen in testa dopo il primo giro del Wells Fargo Championship : Si è concluso il primo giro del Wells Fargo Championship, torneo del PGA Tour che si svolge a Charlotte. Sul par 72 del Quail Hollow Club sono al comando Rory McIlroy e Joel Dahmen: il nordirlandese e l’americano chiudono insieme a -5 la prima giornata. Per entrambi ci sono cinque birdie senza alcun bogey. Al terzo posto si collocano altri due uomini d’America, Patrick Reed e Adam Schenk, insieme allo scozzese Martin Laird, al ...

Ascolti TV | Social Auditel 16 aprile 2019 : Dopo la Champions - Di Martedì comanda il Trend Topic : Social Auditel 16 aprile 2019: Il programma di Giovanni Floris incassa più di 7.000 Tweet, male Le Iene, l'Aquila Grandi Speranze inferiore a 1.000 Tweet La Champions League non ha rivali, questo si sa. Ma a prendere il comando dei programmi tv in diretta (no pay tv) è a sorpresa La7 con “Di ...

Juve - dopo la Champions striscioni in curva appesi al contrario : Non c'è l'aria di festa, all'Allianz Stadium, nel giorno che potrebbe consegnare l'8/o scudetto consecutivo alla Juventus. Ma neppure è affiorata alcuna contestazione particolare o silenzi del tifo, ...