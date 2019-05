Ces 2019 | la rivincita del vibratore osceno | premiato di nuovo dopo la

Maltempo : domani martedì 14 Maggio 2019 scuole chiuse a Cesena : domani, a causa del Maltempo, saranno chiuse tutte le scuole di Cesena e gia’ da oggi sono sospesi i corsi serali. Intanto nella provincia romagnola si continua a lavorare. Il fiume Savio è in lento calo a monte della città. Sono stati rialzati gli argini ai lati del Ponte del Risorgimento, o ponte Nuovo, con sacchi di sabbia. I vigili del fuoco sono intervenuti anche al Caps (Centro addestramento Polizia Stradale) per l’allagamento ...

LIVE Fognini-Tsonga - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 1° turno durissimo contro il potente franCese : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di esordio di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia 2019 di Roma, nel quale affronterà il francese Jo-Wilfried Tsonga: sarà il primo incontro delle sei sessioni serali che vedremo in scena al Foro Italico. Se c’è un incontro che rappresenta tante cose per Fognini, è proprio quello con il trentaquattrenne di Le Mans, sceso in classifica a causa di un lungo infortunio, ma in ...

Grande Fratello 2019 - sesta puntata in diretta : FranCesca De Andrè incontra il fidanzato Giorgio : Francesca De Andrè - Grande Fratello 2019 Il Grande Fratello 2019 prosegue con la sesta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: anticipazioni sesta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Barbara ...

“Che tempo che fa” – Ventinovesima puntata del 12 maggio 2019 – Tra gli ospiti : FranCesco Gabbani - Iva Zanicchi - Carlo Calenda - Saviano - Tito Stagno.. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventinovesima puntata del 12 maggio 2019 – Tra gli ospiti: Francesco Gabbani, Iva Zanicchi, ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : le azzurre trionfano a Tunisi! L’Italia torna al sucCesso nella gara a squadre di sciabola femminile : Meravigliosa vittoria delL’Italia nella gara a squadre di Tunisi della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Le azzurre, dopo essere salite sul terzo gradino del podio nelle precedenti quattro tappe stagionali, sono riuscite finalmente a trovare il grande acuto, tornado così al successo nel massimo circuito dopo oltre un anno, visto che l’ultimo era arrivato nella tappa di Atene a marzo 2018. Sul gradino più alto del podio salgono Irene Vecchi, ...

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 1-6 6-3 0-5 - l’iberico prossimo al sucCesso : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Andreas Seppi e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Il quinto Masters 1000 dell’anno, per l’altoatesino, porta uno dei ricordi più belli della sua carriera: la cavalcata del 2012. In quell’anno Seppi affrontò al secondo e terzo turno John Isner e Stan ...

Ces 2019 - la rivincita del "vibratore osceno" : premiato di nuovo dopo la squalifica : Il sex toy Osé ha vinto l'Innovation Award, poi ritirato. Gli organizzatori della fiera internazionale di elettronica, accusati di sessismo, ci ripensano e assegnano per la seconda volta il riconoscimento. Quattro mesi dopo

LIVE Berrettini-Pouille 6-2 3-2 - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : conferma il break l'italiano ma il franCese resta attaccato al match! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe '96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018.

LIVE Berrettini-Pouille 3-2 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : l’italiano prova la fuga ma il franCese lo contiene! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

Rugby - Top12 2019 : Lazio-Verona 16-14. Capitolini salvi - retroCessi in Serie A i veneti : La gioia dei Capitolini, la delusione dei veneti: è questa l’istantanea che resta al termine dello spareggio retrocessione del Top 12 di Rugby nel quale la Lazio ha battuto sul neutro di Padova il Verona per 16-14 dopo un incontro tiratissimo e deciso nei minuti finali da un piazzato di Bonifazi. Si concretizza così l’incredibile rimonta dei laziali, che parevano spacciati a poche giornate dal termine del campionato e, nonostante una ...

BMX - Coppa del Mondo Papendal 2019 : sucCessi per Niek Kimmann e Judy Baauw nella prima prova - azzurri lontani dalla zona punti : Si è conclusa la prima giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo di BMX Supercross 2019. nella prima delle due prove in programma per il fine settimana presso la località olandese di Papendal, il pubblico di casa ha potuto festeggiare un duplice successo grazie alle vittorie di Niek Kimmann al maschile e di Judy Baauw al femminile. La spedizione azzurra, che aveva raccolto qualche segnale incoraggiante nell’appuntamento di ...

Rugby - finale Challenge Cup 2019 : Clermont-La Rochelle 36-16. Derby franCese a senso unico - pronostico rispettato : La Challenge Cup ha il suo nuovo padrone: il Derby francese giocato a Newcastle incorona, come da pronostico, il Clermont, che corona il torneo perfetto superando il La Rochelle con un perentorio 36-16. Gara a senso unico, con la frattura insanabile nel punteggio che si materializza ad inizio ripresa. Nel primo tempo Clermont avanti con Parra dalla piazzola, imitato dieci minuti più tardi da Laidlaw. Il La Rochelle accorcia sempre da piazzato ...

Acquisti Juventus 2019/2020 : 5 nuovi arrivi - saranno 6 le Cessioni : Acquisti Juventus 2019 2020- La Juventus si prepara a cambiare faccia in vista della prossima stagione. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, i bianconeri potrebbero decidere di mettere in atto una vera e propria rivoluzione. In difesa dirà addio Barzagli, uil quale appenderà le scarpette al chiodo. Quasi certo anche l’addio di Caceres, […] More