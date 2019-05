CdS – Napoli | quattro nomi al vaglio per rinforzare le fasce | c’è una priorità per la

forzazzurri

(Di giovedì 9 maggio 2019) Mercatoalquantoper le fascie In casa, si lavora perleperledifensive, ci sonoal. Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, per la corsia mancina il primo nome sulla lista del diesse Giuntoli è quello di Theo Hernandez, di proprietà del Real Madrid ma in prestito alla Real Sociedad; le alternative sono Castagne dell’Atalanta e Tierney del Celtic. Per il versante di destra, la pista più calda è quella leagata e Kieran Trippier del Tottenham. Leggi anche Riscatto Ospina, futuro in bilico! Karnezis verso l’addio. La situazione Raiola attacca la FIA:”La squalifica una sentenza politica, non hanno perdonato le mie critiche. Questa vicenda non ha alcuna ripercussione sui giocatori…” Potrebbe interessare Mercato– Il punto su Simone ...

MarekNapoli : RT @100x100Napoli: #Ancelotti vuole continuare a puntare su Faouzi #Ghoulam per l'anno prossimo ed in futuro. - tuttonapoli : CdS - Napoli al lavoro per le fasce: quattro nomi al vaglio, c'è una priorità per la corsia mancina - 100x100Napoli : #Ancelotti vuole continuare a puntare su Faouzi #Ghoulam per l'anno prossimo ed in futuro. -