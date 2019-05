Caudo | Municipi devono svolgere ruolo centrale per il decoro e la pulizia della città

romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2019) Roma – “In tutti questi mesi abbiamo cercato di fornire all’Amministrazione e ad Ama la nostra piena collaborazione, e continueremo a farlo. Ma non possiamo accettare che isiano totalmente esclusi proprio dal contratto con il quale Roma Capitale stabilisce come Ama gestira’ i rifiutinostra citta’ nei prossimi anni”. Cosi’ Giovanni, presidente del IIIo, commenta in una nota a margineriunione in cui il Consiglio municipale ha espresso il proprio parere contrario sul nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e Ama. “Ainon sara’ infatti assegnato nessun- chiarisce- e saranno esclusi da quelli di programmazione e di controllo. Il primo effetto di questa scelta e’ che centinaia di strade in tutto il territorio del nostroo saranno prive di interventi di...

