Caserta | anziana 85enne aggredita da due pitbull | è gravissima

(Di giovedì 9 maggio 2019) Un altro dramma relativo all'aggressione di un cane di grossa taglia si è verificato ieri a Mondragone, nelno, dove un'di 85 anni è stata morsicata in più parti del corpo da due cani di razza, di proprietà della nipote. Secondo quanto riportano i media locali e nazionali, la signora si trovava nel giardino di casa, quando i due animali l'hanno improvvisamente. Immediatamente sono scattati i soccorsi, e altre tre persone, le cui generalità non sono state diffuse, hanno tentato in tutti i modi di allontanare i due cani dall'. Per questo sono rimaste ferite anche loro, e hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso. Ovviamente non si conoscono le cause per cui i cani si sono avventati contro la signora, sicuramente le indagini, che sono già cominciate, chiariranno tutti i particolari di questa brutta vicenda. Le sue condizioni sono molto ...

