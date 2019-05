Casamonica | 22 arresti per spaccio di droga Affari da 100mila euro al mese

Colpo ai Casamonica : raffica di arresti in Italia. Salvini : "Altro successo" : Gabriele Laganà In un blitz contro il clan dei Casamonica, i carabinieri hanno arrestato 22 persone in diverse città d’Italia. Grande soddisfazione per l’operazione è stata espressa dal ministro dell'Interno Matteo Salvini Dalle prime ore del giorno è in corso un maxi blitz dei carabinieri contro il clan Casamonica. I militari della Compagnia di Roma Casilina stanno, infatti, eseguendo una ordinanza di custodia cautelare emessa, su ...